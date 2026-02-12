Παπαστράτος: Eπενδύσεων συνέχεια με στόχο τα 600 εκατ. εξαγωγές

Το χρονοδιάγραμμα για την τέταρτη φάση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας. Η διείσδυση του IQOS και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα χρονιά.

Με αιχμή τις επενδύσεις στο παραγωγικό της αποτύπωμα και με στόχο τη διεύρυνση της εξαγωγικής της δραστηριότητας στα προϊόντα καπνού μειωμένου κινδύνου, που έχει λανσάρει επιτυχώς την τελευταία δεκαετία, υποδέχεται το 2026 η Παπαστράτος.

Η εταιρεία, που συνεχίζει να συνδυάζει μέχρι και σήμερα το ελληνικό της DNΑ με την διεθνή παρουσία μέσω της μητρικής Philip Morris International (PMI), κλείνοντας φέτος τα 95 χρόνια ζωής, παραμένει αισιόδοξη για τη συνέχεια παρά τις διεθνείς προκλήσεις που συνεχίζουν να αυξάνουν.

Συνέχιση επενδύσεων με έμφαση στις εξαγωγές

Για το τρέχον έτος και με την ισχυρή αυτή παρακαταθήκη, η διοίκηση σχεδιάζει τη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος που έχει ξεκινήσει από το 2017, με το εργοστάσιο του Ασπροπύργου να παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Μαργώνης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος, σε χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση, το περασμένο έτος ξεκίνησε η τέταρτη φάση του πλάνου επέκτασης, ύψους 200 εκατ. ευρώ, η οποία ανεβάζει το συνολικό ύψος των επενδύσεων της τελευταίας οκταετίας στα 700 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων, η οποία τοποθετείται χρονικά στην επόμενη διετία, προβλέπεται η προσθήκη τεσσάρων νέων γραμμών παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού, μίας νέας γραμμής επεξεργασίας καπνού και μια νέας αποθήκης.

Κατά την ολοκλήρωση της εν λόγω φάσης του επενδυτικού της πλάνου, η εταιρεία θα έχει επιτύχει να αυξήσει τις γραμμές παραγωγής από 12 σε 16, διευρύνοντας περαιτέρω την εξαγωγική της δραστηριότητα έως και 50% και δημιουργώντας ακόμα 200 νέες θέσεις εργασίας. Στόχος άλλωστε, όπως επεσήμαναν τα στελέχη της, είναι η αξία των εξαγωγών να ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη το 90% της παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελλάδα κατευθύνεται σε εξαγωγές, σε 30 διεθνείς αγορές. Μάλιστα οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού αποτελούν σήμερα το Νο1 ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν στην μακρινή Ιαπωνία.

Πράσινες επενδύσεις

Πέρα από την διεύρυνση του παραγωγικού και εξαγωγικού της αποτυπώματος βέβαια, η εταιρεία προχωρά και την «πράσινη» επένδυση της, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και του προγράμματος Zero Carbon Tech της μητρικής Philip Morris International.

Ήδη στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου έχουν τοποθετηθεί 4.000 φωτοβολταϊκά πάνελ, συνολικής ισχύος 2,4 MW, με ετήσια παραγωγή 3,5 GWh καθαρής ενέργειας — ποσότητα που αντιστοιχεί στην κατανάλωση περίπου 1.000 νοικοκυριών.

Όσο για τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των συστημάτων του εργοστασίου και την εγκατάσταση ηλεκτρικού βιομηχανικού λέβητα και αντλιών θερμότητας, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Μεγάλη η διείσδυση του IQOS

Πέρα από την 95η επέτειο της, η εταιρεία συμπληρώνει το 2026 και δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του IQOS στην ελληνική αγορά, προϊόν που σηματοδότησε την απαρχή του μετασχηματισμού της μέσα από επενδύσεις σε τεχνολογία, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Σε αυτά τα δέκα χρόνια το προϊόν έχει γνωρίσει ιδιαίτερη δημοφιλία, με πάνω από 750.000 ενήλικους χρήστες να το έχουν επιλέξει στην Ελλάδα.

Η διείσδυση σκιαγραφείται και στα μερίδια αγοράς. Σήμερα όπως ανέφεραν τα στελέχη της εταιρείας από το 18,1% που ήταν το μερίδιο των θερμαινόμενων ράβδων καπνού την πρώτη πενταετία, έχει φτάσει στο 28% στην Ελλάδα και στο 30% στην Αττική.

Πλέον το iqos συνεισφέρει άνω του 70% των καθαρών εσόδων της εταιρείας, (βάσει των στοιχείων του 2024), στοιχείο που αποτυπώνει τη μετατόπιση του χαρτοφυλακίου και τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από τα παραδοσιακά τσιγάρα, σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή ρυθμιστική ατζέντα για τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης επανέρχεται στο προσκήνιο.

Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια

Δεδομένων των παραπάνω, το 2025 αποτέλεσε μια ακόμα καλή χρονιά για την εταιρεία, γεγονός που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα. Όσο για το τρέχον έτος η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει σύνθετο, με γεωπολιτικές αβεβαιότητες που απαιτούν προσαρμοστικότητα.

Πρόσθετη πρόκληση αποτελεί και η επικείμενη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη φορολογία των προϊόντων καπνού και νικοτίνης.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Παπαστράτος κατέγραψε το 2024 μεικτό κύκλο εργασιών 1,94 δισ. ευρώ, έναντι 1,75 δισ. το 2023 ενώ ο καθαρός κύκλος εργασιών – μετά την απόδοση ειδικών φόρων και τελών στο Δημόσιο διαμορφώθηκε στα 905 εκατ. ευρώ από 763 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 19%.

Έλεγχος, ανήλικοι, παράνομο εμπόριο

Η ισχυρή πορεία δίνει την ευκαιρία να συνεχιστούν, παράλληλα με την επενδυτική της δραστηριότητα, και οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης που εστιάζουν σε ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Από τον Σεπτέμβριο του 2024 υλοποιείται η πρωτοβουλία «Είναι στο Χέρι μας να μην είναι στο Χέρι τους», σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών αποτροπής πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Η δράση περιλαμβάνει εκπαίδευση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καμπάνιες ενημέρωσης και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων επαλήθευσης ενηλικότητας.

Στο μέτωπο του παράνομου εμπορίου, η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με διωκτικές Αρχές και έχει διαθέσει περίπου 7 εκατ. ευρώ σε δωρεές εξοπλισμού και υποστήριξης επιχειρησιακών αναγκών.

Σύμφωνα με την ετήσια ανεξάρτητη έκθεση της KPMG για λογαριασμό της Philip Morris International (Ιούνιος 2025), το 2024 η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ελλάδα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή τάση, όπου καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό παράνομης κατανάλωσης από το 2015.