Οι Μαλδίβες πέτυχαν τριπλή εξάλειψη κάθετης μετάδοσης παθογόνων σε κύηση και τοκετό

Τις Μαλδίβες, ο κόσμος τις γνωρίζει σαν εξωτικό και μαγευτικό προορισμό διακοπών με τις δαντελένιες ακτές, τις αμμουδιές και τα τιρκουάζ νερά, με τις ατόλες και τα πολυτελή ξενοδοχεία τους. Αν όμως στον τουρισμό οι Μαλδίβες σκοράρουν ψηλά και αποτελούν έναν ακριβό προορισμό για λίγους τυχερούς παραθεριστές, στην υγεία σκοράρουν ακόμα υψηλότερα, καθώς με την σφραγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), έγιναν η πρώτη χώρα στον κόσμο που κατέκτησε την 3πλή εξάλειψη της κάθετης μετάδοσης HIV/AIDS, σύφιλης και ηπατίτιδας Β, από την μητέρα στο νεογνό.

Ως κάθετη μετάδοση περιγράφεται η μετάδοση παθογόνων από την μητέρα στο έμβρυο/νεογνό, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά τον τοκετό και κατά τη διάρκεια του θηλασμού, όπως εξηγεί ο ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το εξωτικό Αρχιπέλαγος με τα 1200 νησάκια και ατόλες, καταμεσής του Ινδικού Ωκεανού, που όλοι γνωρίζουμε ως Μαλδίβες, γίνεται το πρώτο κράτος στον κόσμο που επιτυγχάνει αυτή την «τριπλή εξάλειψη».

«Οι Μαλδίβες επέδειξαν ισχυρή πολιτική θέληση και βιώσιμη επένδυση στην περιγεννητική υγεία της μητέρας και του βρέφους, επιτυγχάνοντας την εξάλειψη τριών θανάσιμων ασθενειών. Η κατάκτηση αυτού του ιστορικού ορόσημου υγείας προσφέρει ελπίδα και έμπνευση σε άλλα κράτη για να εργαστούν για τον ίδιο σκοπό», επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,

Η κάθετη μετάδοση λοιμώξεων από την έγκυο και επίτοκο στο βρέφος επηρεάζει εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως. Μόνο στη νοτιοανατολική Ασία, το 2024, περισσότερες από 23.000 έγκυες γυναίκες είχαν σύφιλη και περισσότερα από 8.000 βρέφη γεννήθηκαν με εκ γενετής σύφιλη. Παράλληλα, 25.000 οροθετικές γυναίκες (με HIV/AIDS) χρειάστηκαν θεραπεία για να αποφύγουν την κάθετη μετάδοση του ιού HIV στα μωρά τους, ενώ 42 εκατομμύρια άνθρωποι στην ευρύτερη Περιφέρεια της νοτιοανατολικής Ασίας έχουν μολυνθεί με τον ιό της ηπατίτιδας Β, που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα καρκινογόνα.

«Το επίτευγμα στις Μαλδίβες φανερώνει πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια πολιτική υγείας που περιλαμβάνει ισότιμα όλους τους πολίτες –ακόμα κι αν αυτοί ζουν διασπαρμένοι σε τόσο μικρά νησιά- περιλαμβάνοντας ισότιμα και τους μετανάστες» τονίζει η Dr Catharina Boehme, διευθύντρια του τοπικού Γραφείου του ΠΟΥ στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η ίδια προσθέτει πως η επίτευξη του οροσήμου σηματοδοτεί ένα μεγάλο βήμα για «Υγιή ξεκινήματα» και ένα «Ελπιδοφόρο μέλλον», ρίχνοντας τίτλους τέλους σε πρόωρους θανάτους που οφείλονται στην κάθετη μετάδοση παθογόνων κατά την κύηση, τον τοκετό και τον θηλασμό-γεγονός που αποτελεί σημαντική κατάκτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κρατών.

Στις Μαλδίβες, περισσότερο από το 95% των εγκύων γυναικών δέχονται προγεννητική φροντίδα υγείας, όπου εξετάζονται για τον HIV, τη σύφιλη και την ηπατίτιδα Β. Επίσης η χώρα έχει επιτύχει εμβολιαστική κάλυψη 95% των νεογνών έναντι της ηπατίτιδας Β, με μια δόση απευθείας μετά την γέννηση τους και τηρεί πιστά το εμβολιαστικό παιδιατρικό πρόγραμμα, με συνέπεια να μην έχει γεννηθεί κανένα βρέφος με HIV ή σύφιλη το 2022 και το 2023, ενώ το 2023 μια εθνική μελέτη που διεξήχθη σε παιδιά σχολικής ηλικίας (δημοτικού) κατέγραψε μηδενικά ποσοστά ηπατίτιδας B στους λιλιπούτειους.

Η καθολική κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού, ακόμα και των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στις Μαλδίβες, κατέστη δυνατή από την εφαρμογή πολιτικών υγείας και την κρατική αύξηση της χρηματοδότησης στην υγεία κατά 10% του ΑΕΠ. Περήφανοι γι αυτήν την κατάκτηση δηλώνουν τόσο ο υπουργός Υγείας Abdulla Nazim Ibrahim, όσο και η αντιπρόσωπος του ΠΟΥ στις Μαλδίβες P. Payden, οι οποίοι τονίζουν πως η τριπλή εξάλειψη της κάθετης μετάδοσης των τριών παθογόνων από τη μητέρα στο παιδί είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς χρηματοδότησης, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας και της συνεργασίας όλων των φορέων της Πολιτείας, για την δημιουργία ενός βιώσιμου και δίκαιου Συστήματος Υγείας.