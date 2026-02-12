Ο Μπιλ Άκμαν απέκτησε σημαντικό μερίδιο στη Meta - Περίπου 2 δισ. δολάρια

Το επενδυτικό fund σημειώνει ότι η Meta διαπραγματεύεται επί του παρόντος περίπου στις 22 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων δώδεκα μηνών.

Σημαντική συμμετοχή στη Meta απέκτησε η Pershing Square του Μπιλ Άκμαν, με τη θέση της στον τεχνολογικό κολοσσό να αντιστοιχεί περίπου στο 10% του συνολικού κεφαλαίου της, ή αλλιώς σχεδόν 2 δισ. δολάρια, στο τέλος του 2025, γεγονός που την καθιστά μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου.

«Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής της Meta υποτιμά τη μακροπρόθεσμη δυναμική ανόδου της εταιρείας από την τεχνητή νοημοσύνη και αντιπροσωπεύει μια ιδιαίτερα χαμηλή αποτίμηση για μια από τις σπουδαιότερες επιχειρήσεις στον κόσμο», αναφέρεται στην ετήσια παρουσίαση του αμοιβαίου κεφαλαίου προς τους επενδυτές, όπως μεταδίδει το CNBC.

Η μετοχή της Meta έχει διολισθήσει περίπου 16% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, καθώς οι αγορές ανησυχούν ότι η εταιρεία δαπανά υπερβολικά μεγάλα ποσά για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου που ανακοίνωσε τον Ιανουάριο, η εταιρεία εκτίμησε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα κυμανθούν μεταξύ 115 και 135 δισ. δολαρίων το 2026.

«Πιστεύουμε ότι οι ανησυχίες γύρω από τις επενδύσεις της Meta στην τεχνητή νοημοσύνη υποτιμούν τη μακροπρόθεσμη δυναμική ανάπτυξης που μπορεί να δημιουργήσει», σημειώνεται στην παρουσίαση της Pershing.

Το επενδυτικό fund σημειώνει ότι η Meta διαπραγματεύεται επί του παρόντος περίπου στις 22 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων δώδεκα μηνών, αποτίμηση που θεωρείται χαμηλή σε σχέση με την αναμενόμενη επιτάχυνση της κερδοφορίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Εταιρείες όπως η Alphabet, η Apple και η Nvidia εμφανίζουν υψηλότερους πολλαπλασιαστές κερδών για την ίδια περίοδο.

Η Pershing Square ενίσχυσε τη θέση της στη Meta κατά το τέταρτο τρίμηνο, ενώ το 2025 απέκτησε επίσης συμμετοχές στην Amazon και στη Hertz, σύμφωνα με την παρουσίαση προς τους επενδυτές, με τις επενδύσεις στις Amazon και Hertz να έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στο παρελθόν.

Την περασμένη χρονιά, το fund κατέγραψε αποδόσεις υψηλότερες από τον δείκτη S&P 500, με την καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου να αυξάνεται κατά 20,9% έναντι της απόδοσης 17% του δείκτη.