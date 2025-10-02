Υγεία

Η πιο απλή συνήθεια για καλύτερη υγεία του ήπατος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η πιο απλή συνήθεια για καλύτερη υγεία του ήπατος
Η υγεία του ήπατος μπορεί να μην είναι τόσο της μόδας όσο η υγεία του εντέρου, αλλά θα έπρεπε να είναι.

Η υγεία του ήπατος μπορεί να μην είναι τόσο της μόδας όσο η υγεία του εντέρου, αλλά θα έπρεπε να είναι. Η χρόνια ηπατική νόσος, συμπεριλαμβανομένης της κίρρωσης, είναι η ένατη κύρια αιτία θανάτου των ενηλίκων. Και γίνεται ολοένα και πιο συχνή. Μέχρι το 2040 , αναμένεται ότι περισσότερο από το 40% από εμάς θα αναπτύξει στεατωτική ηπατική νόσο που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASLD), παλαιότερα ονομαζόταν μη αλκοολική λιπώδης ηπατική νόσος.

Ευτυχώς όμως, υπάρχουν προληπτικά βήματα που μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε το συκώτι σας. Και ένα από αυτά είναι εκπληκτικά εύκολο για τους περισσότερους. Απλώς «σηκωθείτε». Όταν κάθεστε λιγότερο, στέκεστε περισσότερο, κάτι που είναι το κλειδί για τη μακροπρόθεσμη υγεία του ήπατος. Επιπλέον, δεν απαιτεί κάποια σημαντική αναθεώρηση του τρόπου ζωής. Το κλειδί είναι να εστιάζουμε σε μικρές αλλαγές που μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου - Πού κυμαίνεται η τιμή

Lamda - Ελληνικό: Πότε παραδίδονται τα σπίτια, έρχεται η νέα γειτονιά «East Village» - Τιμές και προφίλ αγοραστών

Πράσινα τιμολόγια: Από 12,9 έως 22,8 λεπτά ανά kWh τον Οκτώβριο - Αυξήσεις από τους περισσότερους προμηθευτές

tags:
Υγεία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider