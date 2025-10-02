Επιχειρήσεις | Διεθνή

Άλμα 7% για τις παραδόσεις οχημάτων της Tesla στο γ' τρίμηνο

Παράλληλα, η συνολική παραγωγή τρίτο τρίμηνο 2025 έφτασε τα 447.450 οχήματα, μειωμένη από το 2024.

Σε 497.099 παραδόσεις οχημάτων προχώρησε η Tesla το γ' τρίμηνο που ισοδυναμεί με άλμα 7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η εταιρεία με επικεφαλής τον Έλον Μασκ δεν αναλύει τις πωλήσεις και την παραγωγή ανά μοντέλο ή γεωγραφική περιοχή, ωστόσο, δήλωσε ότι παρήγαγε 435.826 από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητ.α της: Model 3 και Model Y.

Το τρίτο τρίμηνο της Tesla στιγματίστηκε από την ισχυρή πτώση των πωλήσεων στην Ευρώπη, η οποία οφείλεται εν μέρει στην αντίδραση των καταναλωτών κατά του Μασκ και της εμπρηστικής πολιτικής ρητορικής του, καθώς και στον ανταγωνισμό από κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων όπως η Volkswagen και η BYD, οι οποίοι αυξάνουν τα μερίδια αγοράς τους.

Η επιβράδυνση στην Ευρώπη αντισταθμίστηκε εν μέρει στις ΗΠΑ, με τη Ford από πλευρά της, να αναφέρει πως οι πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 30,2%, σημειώνοντας νέο τριμηνιαίο ρεκόρ άνω των 30.600 οχημάτων.

