Ανδρουλάκης: Η Τουρκία δεν μπορεί να είναι μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας

Επικριτικός για τη στάση που τηρεί η κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται η σύμβαση προμήθειας της 4ης φρεγάτα Μπελαρά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως επιτυχία η αυτονόητη διατύπωση ότι η Ευρώπη δεν θα είναι προστατευμένη παρά μόνο όταν προστατευτούν όλα τα σύνορα με το βάρος να επικεντρώνεται κυρίως στις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες.

«Πώς θα προστατεύσει την Ευρώπη, αυτός που την απειλεί; Βάζετε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE την άρση του casus belli, όπως λανθασμένα και εσείς κ.Δένδια σε κοινές δηλώσεις σας με τον κ. Τσαβούσογλου, είχατε συνδέσει την άρση της απειλής πολέμου με την αποστρατικοποίηση των νησιών», σημείωσε και τόνισε: «Τα πράγματα είναι απλά: όπως αντιμετωπίζεται η απειλή στην ανατολική Ευρώπη, πρέπει να αντιμετωπίζεται και η όποια απειλή στη νοτιοανατολική Ευρώπη, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Κύπρου είναι υπό τουρκική κατοχή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συμπλήρωσε ότι « η Τουρκία υπογράφει παράνομες συμφωνίες που παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα κι εμποδίζει την πόντιση του καλωδίου που διασυνδέει ενεργειακά την Κύπρο με την Κρήτη».

«Δεν υπάρχει λοιπόν μια προϋπόθεση, αλλά μια και μόνο μία πραγματικότητα: ότι η Τουρκία δεν μπορεί να είναι μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για την προμήθεια μιας ακόμη φρεγάτας Μπελαρά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «η πατριωτική και αξιακή θέση αρχή και σταθερή πυξίδα μας είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας… Υπερψηφίσαμε τα προηγούμενα εξοπλιστικά προγράμματα και τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού. Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δίνουμε λευκή επιταγή στις επιλογές και τους χειρισμούς σας.

Πολύ περισσότερο όταν αυτές κοστίζουν στον ελληνικό λαό».

Επέκρινε το γεγονός ότι δεν διασφαλίζεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας καθώς, όπως είπε, «δεν γίνεται να δίνουμε δισεκατομμύρια για να προμηθευτούμε αεροσκάφη και φρεγάτες, και να μην κατασκευάζεται ούτε μια βίδα στην Ελλάδα, προκειμένου να υπάρχει προστιθέμενη αξία ΚΑΙ στην ελληνική παραγωγή».

«Μπαίνουμε σε ένα δικαιολογημένο ως ένα βαθμό ράλι εξοπλισμών, με εμάς όμως να αγοράζουμε απ έξω και την Τουρκία να παράγει στη βιομηχανία της. Και βέβαια θα ελέγξουμε όλες τις πτυχές στην υλοποίηση αυτών των συμβάσεων», πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επίσης, σχολίασε αιχμηρά τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στη Γάζα όπου σημείωσε ότι οφείλει να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, που μετείχαν στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις. «Επαναλαμβάνω από αυτό το βήμα, την ανάγκη να επικαιροποιήσουμε το ψήφισμα της βουλής του 2015 για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και παρατήρησε ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει καταντήσει ευρωπαϊκή εξαίρεση ταυτιζόμενος αναφανδόν με τον Νετανιάχου και διστάζοντας να πάρει διακριτή και σαφή θέση απέναντι στην εθνοκάθαρση που λαμβάνει χώρα στη Γάζα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ