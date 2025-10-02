Κικίλιας: Διασφαλίζουμε σύγχρονες και αξιόπιστες θαλάσσιες συγκοινωνίες για όλους τους νησιώτες

Αναρτήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές, με την οποία το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προχωρά σε ένα νέο πλαίσιο για τη θαλάσσια διασύνδεση των νησιών, το οποίο αναπτύσσεται σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας, με στόχο τη δημιουργία προοπτικής και καλύτερων συνθηκών εξυπηρέτησης για τις τοπικές κοινωνίες και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΝΑΠΝ, με τον νέο σχεδιασμό εξασφαλίζεται η κάλυψη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών της Επικράτειας, καθώς καθίσταται δυνατή η έγκαιρη έγκριση των δρομολογίων των πλοίων. Διασφαλίζεται, έτσι, ο προγραμματισμός των θαλάσσιων συγκοινωνιών προς όφελος των επιβατών και ακολούθως, συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση των νησιωτικών οικονομιών.

Ειδικότερα, οι νέες συμβάσεις από ετήσιες που ήταν μέχρι σήμερα, πλέον, θα έχουν διάρκεια τεσσάρων ετών (δηλαδή από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 31η Οκτωβρίου 2029), εξασφαλίζοντας –σημειώνεται- αξιοπιστία στα δρομολόγια. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 668 εκατ. ευρώ για την τετραετία (δηλαδή από 148 εκατ. ευρώ/έτος αυξάνεται σε 167 εκατ. ευρώ/έτος), ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες του ακτοπλοϊκού δικτύου.

Παράλληλα, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης και ένταξης νεότευκτων πλοίων, που θα ναυπηγηθούν από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες κατά τη διάρκεια της 4ετίας, με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Έτσι, στηρίζεται η ανανέωση του στόλου, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ποιοτική εξυπηρέτηση των νησιωτών.

«Με τετραετή ορίζοντα, με αυξημένη χρηματοδότηση και με τη δυνατότητα εισαγωγής νεότευκτων πλοίων, διασφαλίζουμε ότι οι θαλάσσιες συγκοινωνίες θα είναι αξιόπιστες και σύγχρονες. Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, δίνουμε στις ακτοπλοϊκές εταιρείες το πλαίσιο για να επενδύσουν και ανοίγουμε τον δρόμο για ένα πιο πράσινο μέλλον στην ελληνική ακτοπλοΐα», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ