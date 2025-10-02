Θεοχάρης: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας παίκτης, αλλά καταλύτης της πράσινης μετάβασης

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, συμμετείχε στις εργασίες του 1ου Energy Forum, με τίτλο «Exploring the New Energy Landscape: A 360° Perspective», που διοργάνωσε το Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Υφυπουργός επεσήμανε ότι, στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία, η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια φέρνει την ενέργεια στο επίκεντρο όχι μόνο της οικονομικής αλλά και της διπλωματικής ατζέντας. Αναφερόμενος στο νέο ενεργειακό τοπίο και τον ευρωπαϊκό στόχο για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ελλάδα. «Χάρη στη γεωγραφική της θέση μπορεί να αποτελέσει το ενεργειακό σταυροδρόμι που θα στηρίζει την Ευρώπη, θα ενώνει ηπείρους και θα ενδυναμώνει τη σταθερότητα της περιοχής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Υφυπουργός επικεντρώθηκε στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας και στα έργα ΑΠΕ που ήδη υλοποιούνται ή βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού, δίνοντας έμφαση στην αποθήκευση ενέργειας. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες επενδύσεων σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, στο νέο θεσμικό πλαίσιο για το πράσινο υδρογόνο, καθώς και στην πράσινη βιομηχανία και την κυκλική οικονομία.

Παράλληλα, ανέδειξε τη συνεισφορά της Οικονομικής Διπλωματίας στη χάραξη στρατηγικής που συνδέει την ενέργεια με την ανάπτυξη, προσελκύει επενδύσεις, συνδέει τα εθνικά συμφέροντα με διεθνή δίκτυα συνεργασίας.

Σχετικά με τις συνεργασίες σε διεθνές αλλά και διμερές επίπεδο, ο κ. Θεοχάρης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργό παρουσία γαλλικών εταιρειών στην Ελλάδα, οι οποίες φέρουν τεχνογνωσία αιχμής και σημαντικά κεφάλαια και χαιρέτισε τον ρόλο του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου στην προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Όπως επεσήμανε, Ελλάδα και Γαλλία συμπλέουν σε διεθνή φόρα, υποστηρίζουν από κοινού την πράσινη μετάβαση και ενισχύουν την ενεργειακή δημοκρατία.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας παίκτης, αλλά ένας καταλύτης της πράσινης μετάβασης και έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η Μεσόγειος δεν είναι πεδίο κρίσεων, αλλά κόμβος λύσεων.