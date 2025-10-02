Μεταβλητότητα στη Wall Street εν μέσω shutdown - Απομακρύνεται από νέα ρεκόρ ο S&P 500

«Κοκτέιλ» συναισθημάτων επικρατεί μεταξύ των επενδυτών σχετικά με το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Τελευταία ενημέρωση 18:55

Μεταβλητότητα και μικτά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν με επιφυλακτικότητα το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης που ξεκίνησε χθες, παρόλο που φάνηκε να είναι πιο αισιόδοξοι στο ξεκίνημα της συνεδρίασης.

Οι ανησυχίες του επενδυτικού κοινού εντείνονται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε πως η ανάπτυξη ενδέχεται να «υποστεί πλήγμα» από την παρούσα πολιτικο-οικονομική κατάσταση. «Δεν είναι αυτός ο τρόπος για να διεξαχθεί μια συζήτηση, κλείνοντας την κυβέρνηση και μειώνοντας το ΑΕΠ», σημείωσε.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 0,17% στις 46.363 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 αποδυναμώνεται κατά 0,17% και διαμορφώνεται στις 6.699 μονάδες, παρόλο που νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε για πρώτη φορά τις 6.731 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 0,13% στις 22.786 μονάδες με ώθηση από τα κέρδη 1,14% που σημειώνει η μετοχή της Nvidia, η οποία κινείται ανοδικά για δεύτερη σερί ημέρα.

Την Τετάρτη οι δείκτες κατάφεραν να «γυρίσουν» τις απώλειες που σημείωναν στο ξεκίνημα της συνεδρίασης και να ολοκληρώσουν σε θετικό έδαφος. Συγκεκριμένα, ο Dow Jones κέρδισε 0,09%, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,27% και διαμορφώθηκε στις 6.708 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 6.700 μονάδες και σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό -το 29ο για το έτος-, ενώ ο Nasdaq σημείωσε εξίσου κέρδη 0,42%.

Στο ταμπλό, η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ σημειώνει πτώση 0,3% αφότου ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά της πετροχημικής μονάδας OxyChem της Occidental Petroleum, έναντι 9,7 δισ. δολαρίων σε μετρητά, επιβεβαιώνοντας τα χθεσινά δημοσιεύματα. Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη της Berkshire από το 2022, όταν πλήρωσε 11,6 δισ. δολάρια για την ασφαλιστική εταιρεία Alleghany. Έρχεται επίσης σε μια εποχή που ο όμιλος κατέχει 344 δισ. δολάρια σε μετρητά, ποσό ρεκόρ για την εταιρεία. Η μετοχή της Occidental Petroleum διολισθαίνει επίσης κατά 6,1%.

Επιπλέον, η μετοχή της Tesla χάνει 2,4%, παρόλο που σημείωσε άλμα 7% στις παραδόσεις παραδόσεις το γ' τρίμηνο (συνολικά 497.099) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Παράλληλα, η συνολική παραγωγή τρίτο τρίμηνο 2025 έφτασε τα 447.450 οχήματα, μειωμένη από το 2024.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη, ξεκίνησε η διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown) στην οποία τέθηκε η κυβέρνηση των ΗΠΑ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 07:00 στην Ελλάδα), καθώς οι προσπάθειες του Κογκρέσου να πετύχει μια συμφωνία για την έγκριση νομοσχεδίων για προσωρινή χρηματοδότηση δεν ευδοκίμησαν.

Ειδικότερα, οι δύο πλευρές, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, δεν κατάφεραν να βρουν μια κοινή συνισταμένη σχετικά με τη συμφωνία χρηματοδότησης για την αποφυγή του κλεισίματος της κυβέρνησης, το οποίο εν τέλει προκλήθηκε και η αμερικανική κυβέρνηση «κατέβασε ρολά». Έτσι, χωρίς την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διακόπτεται, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ είχε εκτιμήσει ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σοβαρά προβλήματα θα δημιουργηθούν στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και προγραμμάτων.

Το μεγάλο ερώτημα τώρα των επενδυτών είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση που φαντάζει «αδιέξοδο». Είναι πιθανό να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρεις ημέρες, καθώς η Γερουσία δεν θα συνεδριάσει την Πέμπτη λόγω του εορτασμού του Γιομ Κιπούρ (Yom Kippur), οπότε η επόμενη ημέρα που αναμένεται να διεξάγουν την ψηφοφορία οι γερουσιαστές είναι η Παρασκευή. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να συνεχιστεί για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Μια σειρά από σημαντικά οικονομικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία αναμένονταν να δημοσιευτούν αυτή την εβδομάδα, και οι επενδυτές είχαν στραμμένο το βλέμμα τους προς αυτή την κατεύθυνση. Ο λόγος είναι πως οι εκθέσεις αυτές αποτελούν σήματα, όχι μόνο για τους ίδιους όσον αφορά την υγεία της αγοράς εργασίας, αλλά και για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία δίνει βάση σε ορισμένες από αυτές προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη νομισματική πολιτική.

Το πλάνο αυτό, όμως, το «χάλασε» η διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Λόγω αυτού, οι εκθέσεις για τις αρχικές αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας και τις εργοστασιακές παραγγελίες του Σεπτεμβρίου που θα δημοσιεύονταν σήμερα, Πέμπτη, καθώς και τα στοιχεία για την ανεργία και την μεταποίηση του Σεπτεμβρίου που αναμένονταν -περισσότερο από όλα θα έλεγε κανείς- αύριο, Παρασκευή, δεν θα δημοσιευτούν, ούτε το Υπουργείο Εργασίας θα δημοσιεύσει τον εβδομαδιαίο αριθμό αιτήσεων ανεργίας την Πέμπτη. Η τελευταία φορά που η έκθεση μισθοδοσιών του BLS καθυστέρησε ήταν το 2013.

Η μόνη έκθεση που «πρόλαβε» να δημοσιευτεί πριν το shutdown ήταν αυτή της εταιρείας μισθοδοσίας ADP για τις θέσεις εργασίας που πρόσθεσε ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, οι οποίες κατέγραψαν απροσδόκητη μείωση, σημειώνοντας την μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δυόμισι ετών.