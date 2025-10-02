Ειδήσεις | Ελλάδα

Προβλήματα στην Γραμμή 7 του Τραμ λόγω συσσώρευσης υδάτων - Ποιες στάσεις είναι εκτός λειτουργίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Προβλήματα στην Γραμμή 7 του Τραμ λόγω συσσώρευσης υδάτων - Ποιες στάσεις είναι εκτός λειτουργίας
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.

H κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας - Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο - Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος - Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου - Πού κυμαίνεται η τιμή

Lamda - Ελληνικό: Πότε παραδίδονται τα σπίτια, έρχεται η νέα γειτονιά «East Village» - Τιμές και προφίλ αγοραστών

Πράσινα τιμολόγια: Από 12,9 έως 22,8 λεπτά ανά kWh τον Οκτώβριο - Αυξήσεις από τους περισσότερους προμηθευτές

tags:
Τραμ
Κακοκαιρία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider