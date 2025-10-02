Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ξόδεψε 80,1 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις προπονητών στη μετά-Φέργκιουσον εποχή

To εκπληκτικό ποσό των 69,8 εκατομμυρίων λιρών ή διαφορετικά 80,1 εκατομμύρια ευρώ έχει δαπανήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για απολύσεις προπονητών, από τότε που αποσύρθηκε ο θρύλος της ομάδας Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 2013!

To εκπληκτικό ποσό των 69,8 εκατομμυρίων λιρών ή διαφορετικά 80,1 εκατομμύρια ευρώ έχει δαπανήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για απολύσεις προπονητών, από τότε που αποσύρθηκε ο θρύλος της ομάδας Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 2013!

Και ο τωρινός προπονητής της Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, θα μπορούσε να προστεθεί στη λίστα με τις ακριβές αποζημιώσεις του συλλόγου - προσθέτοντας ένα τεράστιο ποσό των 12 εκατομμυρίων λιρών στο σύνολο, εάν αποχωρήσει πριν συμπληρώσει την πρώτη του χρονιά στην ομάδα την 1η Νοεμβρίου. Ο Πορτογάλος προπονητής παραμένει υπό τεράστια πίεση αυτή τη σεζόν, αφού έχει μόλις δύο νίκες σε έξι αγώνες.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον τερμάτισε την απίστευτη 26χρονη θητεία του στο «Ολντ Τράφορντ», αφού κατέκτησε 13 τίτλους της Premier League και -ανάμεσα σε άλλα τρόπαια- δύο Champions League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναγκάστηκε να καταβάλει 2,4 εκατομμύρια λίρες όταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έπρεπε να πληρώσει αποζημιώσεις για το προσωπικό που δεν ήθελε ο διάδοχός του, Ντέιβιντ Μόιες, τον οποίο επέλεξε ο ίδιος, όπως αναφέρει σε σχετική ανάλυση η βρετανική εφημερίδα "The Sun".

Το εξαετές συμβόλαιο που υπέγραψε λύθηκε μετά από μόλις δέκα μήνες στον πάγκο της. Στη συνέχεια, η Γιουνάιτεντ αναγκάστηκε να πληρώσει 5,2 εκατομμύρια λίρες για να αποζημιώσει τον νυν προπονητή της Έβερτον και το επιτελείο του.

Η απόλυση του Λουίς φαν Γκάαλ το 2016 οδήγησε σε αποζημίωση 8,4 εκατομμυρίων λιρών, μόλις δύο ημέρες αφού ο ολλανδός προπονητής είχε σηκώσει το Κύπελλο Αγγλίας.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο με την σειρά του έλαβε το εντυπωσιακό ποσό των 19,6 εκατομμυρίων λιρών το 2018, μετά την απόλυσή του.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ εισέπραξε 9,1 εκατομμύρια λίρες μετά την αποχώρησή του το 2021 και η απόλυση του Έρικ τεν Χαγκ πέρυσι άφησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 10,4 εκατομμύρια λίρες λιγότερα στα ταμεία της.

Ο σημερινός προπονητής, Ρούμπεν Αμορίμ υπέγραψε συμβόλαιο δυόμισι ετών αξίας περίπου 6,5 εκατομμυρίων λιρών ανά σεζόν πέρυσι, αφήνοντας την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.