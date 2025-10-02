Ρωσία-Ουκρανία: Προχώρησαν σε ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου

Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία δεν δίδονται άλλες λεπτομέρειες, στη Ρωσία επιστρέφουν επίσης 20 πολίτες.

Η Ρωσία δήλωσε ότι η ανταλλαγή είναι στο πλαίσιο συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στον τελευταίο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ