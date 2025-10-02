Πηγές Νέας Δημοκρατίας: Επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε η υπόθεση Σεμερτζίδου - Η ΝΔ την έστειλε στη Δικαιοσύνη

«Στο κενό και με πάταγο έπεσε η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να βαφτίσει δήθεν «γαλάζια» την υπόθεση της Πόπης Σεμερτζίδου και του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

«Στο κενό και με πάταγο έπεσε η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να βαφτίσει δήθεν «γαλάζια» την υπόθεση της Πόπης Σεμερτζίδου και του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις πηγές της πλειοψηφίας «Όπως αποκάλυψε στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ο βουλευτής και μέλος της πλειοψηφίας Διονύσης Ακτύπης, η εφημερίδα «Αυγή της Κυριακής» δημοσιοποίησε έγγραφα και ημερομηνίες, σύμφωνα με τα οποία στο στόχαστρο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται εδώ και επτά χρόνια ο σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας, δηλαδή από το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και μέλη της οικογένειάς του, που κατηγορούνται πως δήλωναν ζώα που δεν κατείχαν για να παίρνουν υψηλή αποζημίωση».

Σημειώνουν επίσης ότι «Η έρευνα ξεκίνησε το 2018 , σύμφωνα με το δημοσίευμα που δεν έχει καμία σχέση… με γαλάζια ΜΜΕ και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η δράση του ελεγχόμενου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μια ανώνυμη καταγγελία τον Απρίλιο του 2018 στο γραφείο του τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Τσιρώνη, στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου, στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων ήταν η αιτία για να ξεκινήσει ο έλεγχος με εντολή της γενικής επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου».

Οι πηγές της ΝΔ τονίζουν ότι «Το δημοσίευμα της «Αυγής» είναι αποκαλυπτικό και καταρρίπτει κάθε προσπάθεια της αντιπολίτευσης να «χρεώσει» στη Νέα Δημοκρατία, μια υπόθεση που παρέλαβε από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2020 η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε διοριστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρέπεμψε τον φάκελο με τα αποτελέσματα των ελέγχων στον αρμόδιο Εισαγγελέα Τρικάλων.

Κύριοι της αντιπολίτευσης, όλα στο φως!» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ