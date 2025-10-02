Συνάντηση Μητσοτάκη - Βιρκούνεν αύριο Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού την αύριο, Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 11.30, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία, Χένα Βιρκούνεν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Στις 20.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ocean with David Attenborough», η οποία διοργανώνεται από το Revive Our Ocean και το National Geographic Pristine Seas, σε συνεργασία με το Cyclades Preservation Fund, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.