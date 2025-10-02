Ρωσικό σκάφος εθεάθη κοντά στον πολωνικό αγωγό φυσικού αερίου

Πολωνοί συνοριοφύλακες είδαν χθες ένα ρωσικό πλοίο κοντά στον αγωγό κοντά στην πόλη Σετσίν στην βόρεια Πολωνία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Το μήκους 70 μέτρων σκάφος, είναι ένα αλιευτικό σκάφος και υπάκουσε στις οδηγίες της συνοριοφυλακής και απομακρύνθηκε από την περιοχή, δήλωσε ο Πολωνός αξιωματούχος χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ