Κρεμλίνο στις ΗΠΑ: Νέος γύρος έντασης εάν προμηθεύσετε την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

«Δεν υπάρχει μαγικό χάπι, κανένα μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων».

Αυστηρή προειδοποίηση κατά της παροχής πυραύλων Tomahawk από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία με στόχο πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία, εξέδωσε το Κρεμλίνο, τονίζοντας πως η κίνηση θα πυροδοτούσε «έναν νέο σοβαρό γύρο έντασης» που θα οδηγήσει σε αυστηρά αντίποινα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία είχε δει δημοσιεύματα σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν τους συγκεκριμένους πυραύλους στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως: «Εάν συμβεί αυτό, θα είναι ένας νέος σοβαρός γύρος κλιμάκωσης που θα απαιτήσει μια αναλογική απάντηση από τη ρωσική πλευρά.

Παρά το ηχηρό μήνυμα, ο Πεσκόφ υποβάθμισε τον πιθανό αντίκτυπο τέτοιων όπλων στην έκβαση του πολέμου, προσθέτοντας: «Από την άλλη πλευρά, όμως, παραμένει επίσης προφανές ότι δεν υπάρχει μαγικό χάπι, κανένα μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων».

Υπενθυμίζεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους οι τελευταίες θα στείλουν στην Ουκρανία.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή Fox News Sunday ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει την «τελική απόφαση» για το αν θα δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία αυτή.

«Σίγουρα εξετάζουμε ορισμένα αιτήματα από τους Ευρωπαίους», τόνισε ο Βανς. Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν βεληνεκές 2.500 χλμ και θα αποτελούσαν ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας καθώς αντεπιτίθεται σε συνεχή μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με μη drones.