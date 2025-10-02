Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Σουηδός πρωθυπουργός συζήτησε με τον Ζελέσνκι για τα μαχητικά αεροσκάφη Gripen

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, δήλωσε σήμερα ότι στην συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη, συζήτησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα μαχητικά αεροσκάφη JAS Gripen της σουηδικής Saab.

«Συζητήσαμε τη συνεχιζόμενη συνεργασία για την ανάπτυξη της μελλοντικής άμυνας της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της αεράμυνας, και το ενδιαφέρον της Ουκρανίας για τα μαχητικά Gripen», δήλωσε ο Κρίστερσον μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Σουηδία έχει συζητήσει το ενδεχόμενο αποστολής μαχητικών Gripen στην Ουκρανία και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να το πράξει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

