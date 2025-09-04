Με ιδιωτικές επενδύσεις μαμούθ η Β. Ελλάδα καθίσταται σημείο αναφοράς στην Υγεία

Εδώ και δυόμιση δεκαετίες, η Βόρεια Ελλάδα εξελίσσεται με ολοένα και αυξανόμενους ρυθμούς, σε πόλο έλξης επενδύσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που ενισχύουν το οικοσύστημα υγείας της πατρίδας μας.

Εδώ και δυόμιση δεκαετίες, η Βόρεια Ελλάδα εξελίσσεται με ολοένα και αυξανόμενους ρυθμούς, σε πόλο έλξης επενδύσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που ενισχύουν το οικοσύστημα υγείας της πατρίδας μας. Ιδιωτικά θεραπευτήρια, που προσφέρουν ολιστική φροντίδα για κάθε πρόβλημα υγείας, Παραγωγικές Μονάδες Φαρμακοβιομηχανιών, Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης και Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας καθιστούν την Θεσσαλονίκη (και την ευρύτερη περιοχή) γεωπολιτικό κόμβο των Βαλκανίων, προσελκύοντας ασθενείς και εργαζόμενους και αποδεικνύοντας έμπρακτα πως «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα», καθώς από το μοντέλο βιώσιμης και ανθεκτικής επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης δεν μπορεί να απουσιάζει η Περιφέρεια.

Ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Β. Ελλάδας, αναφορικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην δημιουργία ενός ανθεκτικού οικοσυστήματος υγείας στην πατρίδα μας, υπήρξε η έναρξη της λειτουργίας πριν από 25 χρόνια, του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης που εγκαινιάστηκε το 2000, από τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, έχει δυναμικότητα 396 κλινών και περιλαμβάνει 23 χειρουργικές αίθουσες, 7 αίθουσες τοκετών και 41 κλίνες ΜΕΘ και ΜΕΝΝ (Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών), διαθέτοντας όλο το φάσμα των ιατρικών υπηρεσιών για κάθε ανάγκη Υγείας. Μόνο το 2023, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προχώρησε σε επένδυση 5 εκατ. ευρώ για την δημιουργία της ρομποτικής υβριδικής χειρουργικής κλινικής «Υπερίων» και τριών ψηφιακών χειρουργικών αιθουσών. Στο πλαίσιο της διαρκούς ιατροτεχνολογικής του αναβάθμισης, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης απέκτησε το πρώτο και μοναδικό στη Β. Ελλάδα σύστημα ακτινοχειρουργικής «Εdge», που έχει φέρει την επανάσταση στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία και στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 476.000 ιατρικές πράξεις.

Προκειμένου να παράσχει ολιστική ιατρική φροντίδα για κάθε ανάγκη, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης απέκτησε το 2019 το Κέντρο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής FIVI, με επένδυση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής. Συνολικά στο Ιατρικό Διαβαλκανικό εργάζονται περισσότεροι από1.700 γιατροί, ενώ οι ασθενείς που έχει εξυπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια προέρχονται από την Β. Ελλάδα, τα Βαλκάνια και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία όλων αυτών των ετών μετουσιώθηκαν πρόσφατα στην ενίσχυση του οικοσυστήματος υγείας της Β. Ελλάδας, με την λειτουργία του Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου Ογκολογικού Κέντρου του ιδιωτικού τομέα στη Βόρεια Ελλάδα, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τα Βαλκάνια, ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο εγκαινιάστηκε στα τέλη του 2024 από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών με πρόσθετη επένδυση ύψους 39 εκατ. ευρώ και καθώς γεωγραφικά συνορεύει με το Ιατρικό Διαβαλκανικό συνεργάζεται στενά μαζί του για την διεξαγωγή εξετάσεων-γεγονός που προσφέρει ευελιξία στην παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Επιπλέον, η συνεργασία στην Ελλάδα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με το Imperial College Healthcare NHS Trust που αποτελεί τον μοναδικό νοσοκομειακό συνεργάτη του διάσημου Imperial College London επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειρίας, ιατρικής τεχνογνωσίας και γνώσης, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη δυνατή φροντίδα υγείας για τους ασθενείς του Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης. Το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο έχει δυναμικότητα 120 κλινών και περισσότερα από 200 άτομα προσωπικό.

4 Παγκόσμιοι Οργανισμοί εδράζονται στη Β. Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη εδράζονται 4 Παγκόσμιοι Οργανισμοί, που δημιουργήθηκαν με επένδυση της Pfizer και την αξιοποίηση του εργαλείου του επενδυτικού clawback, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας, την απορρόφηση και διάχυση της γνώσης και την ενίσχυση της καινοτομίας στη χώρα. Η επένδυση αυτή που ξεκίνησε το 2020 αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Β. Ελλάδας στην Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα, την Έρευνα και την Ανάπτυξη περιλαμβάνει το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας, το Κέντρο Οικονομικών & Επιχειρησιακών Λειτουργιών, το Κέντρο Ασφάλειας Φαρμάκων & Φαρμακοεπαγρύπνησης και το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Κλινικών Μελετών).

Στους 4 αυτούς οργανισμούς στη Pfizer στη Θεσσαλονίκη απασχολούνται περίπου 1.200 εργαζόμενοι, με το 15% αυτών να είναι επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης και επέστρεψαν στην Ελλάδα για να εργαστούν στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, η συνολική δραστηριότητα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και η επίδραση της στο ΑΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υπολογίζεται σε 1,14 δισ. ευρώ συνολικά για την περίοδο 2020-2030, στηρίζοντας κατά μέσο όρο περίπου 1.750 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης τοπικά. Επιπλέον, το 55% των εργαζόμενων στους οργανισμούς που εγκαινίασε η Pfizer στην Θεσσαλονίκη είναι γυναίκες, ποσοστό αισθητά μεγαλύτερο συγκριτικά με το μέσο όρο των απασχολούμενων γυναικών στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας (43%).

Μεταξύ των 4 Οργανισμών, το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας απασχολεί περισσότερους από 400 εργαζόμενους και έχει μετατρέψει τη Β. Ελλάδα σε hub καινοτομίας. Το Κέντρο Οικονομικών & Επιχειρησιακών Λειτουργιών έχει εργατικό δυναμικό περίπου 430 υπαλλήλων και εξυπηρετεί από τη Θεσσαλονίκη περισσότερες από 70 χώρες στην Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Το Κέντρο Ασφάλειας Φαρμάκου και Φαρμακοεπαγρύπνησης (Safety Surveillance & Risk Management) διασφαλίζει ότι τα φάρμακα της Pfizer που χορηγούνται σε ασθενείς σε όλο τον κόσμο έχουν θετική σχέση οφέλους-κινδύνου. Τέλος, το Kέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης έχει υποστηρίξει έως σήμερα περισσότερες από 300 κλινικές μελέτες, με στόχο την βελτίωση της υγείας των ασθενών.

Δύο Μονάδες παραγωγής φαρμάκων και στη Ροδόπη

Η Έρευνα και Ανάπτυξη πλαισιώνεται και από παραγωγικές Μονάδες στη Β. Ελλάδα, με την πατρίδα μας να εξελίσσεται σε κόμβο παραγωγής φαρμάκου στη ΝΑ Ευρώπη και μάλιστα σε μια κρίσιμη εποχή όπου προηγήθηκαν αρκετά χρόνια αποβιομηχανοποίησης των κραταιών χωρών της Γηραιάς Ηπείρου.

Μετά την δημιουργία της πρώτης παραγωγικής Μονάδας δισκίων και καψουλών στην Ροδόπη το 2010, η φαρμακοβιομηχανία Pharmathen, εγκαινίασε το 2019 δεύτερη παραγωγική μονάδα στην ίδια περιοχή (τις Σάπες Ροδόπης) για την παραγωγή αυτή τη φορά ενεσίμων σκευασμάτων βραδείας αποδέσμευσης. Τα σκευάσματα αυτά στηρίζονται σε μια καινοτόμο τεχνολογία που έχει αναπτύξει ερευνητικά η βιομηχανία. Η επένδυση για την δεύτερη παραγωγική μονάδα ανήλθε στα 50 εκατ. ευρώ.

Κέντρο Έρευνας κι Ανάπτυξης στη Θέρμη από την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία

Ισχυρή παρουσία έχει στη Β. Ελλάδα και η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, με την DEMO ΑΕΒΕ να διαθέτει από το 2022, Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στη Θέρμη. Η δημιουργία του, που περιλαμβάνεται στην γιγαντιαία επένδυση ύψους 356 εκατ. ευρώ της DEMO σε νέες μονάδες στην επικράτεια, στοχεύει στην ανάπτυξη 127 νέων σκευασμάτων έως το 2027, με ρυθμό παραγωγής 5 δραστικών ουσιών και 21 τελικών φαρμακευτικών προϊόντων τον χρόνο.

Το συγκεκριμένο κέντρο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φαρμακευτικά εργαστήρια στην επικράτεια, συνολικής επιφανείας 2.400 τ.μ. με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία να βάζει ψηλά τον πήχη, διασφαλίζοντας το 80% των νοσοκομειακών φαρμάκων που χρειάζονται ετησίως οι Έλληνες και παράγοντας ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα ευρείας χρήσης όπως αντιβιοτικά και ινσουλίνες για την κάλυψη σημαντικού ποσοστού και των ευρωπαϊκών αναγκών. Η εξωστρέφεια των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών καθιστά το φάρμακο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και σημαντικής συνεισφοράς στο ΑΕΠ μετά την ναυτιλία και τον τουρισμό.