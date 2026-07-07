«Παράθυρο» Τραμπ για πώληση F-35 στην Τουρκία - Ερντογάν: «Λάβαμε δέσμευση για 5 αεροσκάφη»

Ο Ερντογάν εμφανίστηκε αισιόδοξος, ποντάροντας στην προσωπική σχέση και τον λόγο τιμής του Αμερικανού ηγέτη: «Λάβαμε δέσμευση για 5 αεροσκάφη».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, Το φλέγον ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό συγκρότημα Μπεστεπέ, στο περιθώριο της Σύνοδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ερωτηθείς για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι «είναι μια απόφαση που θα λάβουμε», κρατώντας για την ώρα κλειστά τα χαρτιά του.

Από την άλλη πλευρά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε απόλυτα αισιόδοξος, ποντάροντας ανοιχτά στην προσωπική σχέση και τον λόγο τιμής του Αμερικανού ηγέτη:

«Είχαμε λάβει δέσμευση για πέντε αεροσκάφη και ο κ. Τραμπ έχει επίσης δώσει τον λόγο του σε αυτό το θέμα. Ο κ. Τραμπ τηρεί πάντα τον λόγο του. Πιστεύω ότι θα ληφθεί μια ευνοϊκή απόφαση σχετικά με το πρόγραμμα F-35» επεσήμανε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έστρεψε τα πυρά του κατά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως ο μόνος λόγος που έδωσε το «παρών» στη Σύνοδο ήταν ο Τούρκος Πρόεδρος: «Απογοητεύτηκα πολύ με το ΝΑΤΟ. Και ειλικρινά, αν δεν γινόταν στην Τουρκία, όπου ο φίλος μου — ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, πολύ ισχυρός άνθρωπος — είναι πιθανό να μην είχα παραστεί».

Αναφορικά με το πώς προτιμά να διαχειρίζεται τις διεθνείς του επαφές, εξήγησε: «Με κάποιους ανθρώπους τα πας καλά. Και με κάποιους όχι. Μερικές φορές τα πας καλά με τους πιο σκληρούς ανθρώπους, όπως αυτός. Και μερικές φορές δεν τα πας καλά με τους πιο αδύναμους, τους πιο αξιολύπητους ανθρώπους. Αλλά από την ημέρα που γνωριστήκαμε, τα πήγαμε καλά».

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας, επισημαίνοντας τη στάση που κράτησε σε κρίσιμες στιγμές: «Η Τουρκία ήταν ένας σπουδαίος σύμμαχος για εμάς. Θα μπορούσαν να είχαν μπει στη μάχη από την άλλη πλευρά. Είναι πολύ ισχυροί, αλλά δεν το έκαναν αυτό. Ίσως δεν το έκαναν εξαιτίας μου».

Σχετικά με τα αεροπλάνα που έχει ήδη προμηθευτεί η Άνκαρα από την Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε μια νέα διάσταση, υπογραμμίζοντας τις τεχνικές και συμβατικές υποχρεώσεις των ΗΠΑ: «Η Τουρκία αγόρασε αεροπλάνα από τις ΗΠΑ Όταν αγοράζετε ένα αεροπλάνο από εμάς, εάν υπάρχει συντήρηση κινητήρα, νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να συντηρούμε τους κινητήρες και να τους βοηθάμε να τους συντηρούμε».

Κατά τη διάρκεια των διπλωματικών επαφών του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα πλήρους επαναπροσέγγισης. Αναφερόμενος στους αμυντικούς περιορισμούς που βαραίνουν την Άγκυρα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να επιβάλουμε κυρώσεις σε φίλους. Οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις CAATSA σε βάρος της Τουρκίας». Η τοποθέτηση επιβεβαιώνει την ετοιμότητα του Λευκού Οίκου να τερματίσει τις κυρώσεις ενώ αναμένεται να εγκριθεί από το Κογκρέσο.