Τουρισμός

Αμμουλιανή: Απόδραση στο μοναδικό κατοικημένο νησί της Χαλκιδικής

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αμμουλιανή: Απόδραση στο μοναδικό κατοικημένο νησί της Χαλκιδικής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Αμμουλιανή είναι ένας μικρός παράδεισος στον κόλπο του Αγίου Όρους. Χρειάζεστε μόνο λίγα λεπτά με το καραβάκι για να φτάσετε στο μοναδικό κατοικημένο νησί της Χαλκιδικής με τις εξωτικές αμμουδιές που προσφέρουν την απόλυτη καλοκαιρινή χαλάρωση.

Πολλοί δεν το γνωρίζουν αλλά η Χαλκιδική έχει και μικρά, παραδεισένια νησάκια που μπορούν να σας προσφέρουν τις στιγμές χαλάρωσης που αναζητάτε στις διακοπές σας, με φόντο υπέροχες παραλίες και πανέμορφα τοπία. Ένα από αυτά είναι η Αμμουλιανή, το μοναδικό κατοικημένο νησί της Κεντρικής Μακεδονίας, που βρίσκεται στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, στον κόλπο του Αγίου Όρους, απέναντι από την Τρυπητή.

Διαβάστε περισσότερα στο Travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εθνική Στρατηγική για τη Στέγη: Έρχονται Ενιαίος φορέας στεγαστικής πολιτικής, Γραφεία κοινωνικής μίσθωσης, πλαφόν στα ενοίκια

Η λίστα με τους σημαντικότερους λόγους αποχώρησης από μια θέση εργασίας για τους Έλληνες εργαζόμενους

Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων: «Γκαζώνει» ο ελεγκτικός μηχανισμός - Ποιοι θα λάβουν «κλήσεις»

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider