Αμμουλιανή: Απόδραση στο μοναδικό κατοικημένο νησί της Χαλκιδικής

Η Αμμουλιανή είναι ένας μικρός παράδεισος στον κόλπο του Αγίου Όρους. Χρειάζεστε μόνο λίγα λεπτά με το καραβάκι για να φτάσετε στο μοναδικό κατοικημένο νησί της Χαλκιδικής με τις εξωτικές αμμουδιές που προσφέρουν την απόλυτη καλοκαιρινή χαλάρωση.

Πολλοί δεν το γνωρίζουν αλλά η Χαλκιδική έχει και μικρά, παραδεισένια νησάκια που μπορούν να σας προσφέρουν τις στιγμές χαλάρωσης που αναζητάτε στις διακοπές σας, με φόντο υπέροχες παραλίες και πανέμορφα τοπία. Ένα από αυτά είναι η Αμμουλιανή, το μοναδικό κατοικημένο νησί της Κεντρικής Μακεδονίας, που βρίσκεται στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, στον κόλπο του Αγίου Όρους, απέναντι από την Τρυπητή.

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