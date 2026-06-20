Πολιτική | Διεθνή Νέα

«Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου», λέει η Μελόνι στον Τραμπ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου», απαντά η Μελόνι στον Τραμπ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου», λέει η Μελόνι στον Τραμπ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έδωσε μέσω διαδικτύου νέα απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου και ούτε εξαρτάται από την σχέση μαζί σας. Εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπιζομαι τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας, κάτι που έκανα ανέκαθεν. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα» έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο διαδίκτυο.

«Το ίδιο ισχύει και για τις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία. Η χρήση τους ρυθμίζεται από συνθήκες τις οποίες σεβαστήκαμε πάντα και που δεν θα παραβιαστεί όσο είμαι πρωθυπουργός. Η Ιταλία παραμένει μια κυρίαρχη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου σεν σας αφορά. Σας συμβουλεύω να επικετρωθείτε στην δική σας», πρόσθεσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εθνική Στρατηγική για τη Στέγη: Έρχονται Ενιαίος φορέας στεγαστικής πολιτικής, Γραφεία κοινωνικής μίσθωσης, πλαφόν στα ενοίκια

Η λίστα με τους σημαντικότερους λόγους αποχώρησης από μια θέση εργασίας για τους Έλληνες εργαζόμενους

Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων: «Γκαζώνει» ο ελεγκτικός μηχανισμός - Ποιοι θα λάβουν «κλήσεις»

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider