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Δύο φωτιές σε εξέλιξη στην Κορινθία - Σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή

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Δύο φωτιές σε εξέλιξη στην Κορινθία - Σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή
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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυρκαγιές εξελίσσονται κοντά σε οικισμούς χωρίς ωστόσο να απειλούνται μέχρι στιγμής.

Σε εξέλιξη είναι δύο πυρκαγιές στην Κορινθία, η μία στο Αγγελόκαστρο και η άλλη στην Άνω Αλμυρή. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυρκαγιές εξελίσσονται κοντά σε οικισμούς χωρίς ωστόσο να απειλούνται μέχρι στιγμής.

Ειδικότερα, πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αγγελόκαστρο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30 και για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα κι εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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