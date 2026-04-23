Aegean: Τα νέα δεδομένα της γεωπολιτικής κρίσης και η στρατηγική αντιμετώπισης

H επιβάρυνση λόγω αύξησης του κόστους των καυσίμων, η πορεία της ζήτησης και τα νέα αεροσκάφη που αναμένονται.

Σε αναπροσαρμογή των αρχικών στόχων αύξησης της χωρητικότητας για το 2026 προχωρά η Aegean Airlines, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων και κυρίως της εκρηκτικής ανόδου του κόστους καυσίμων, που αναδεικνύεται στον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για τον κλάδο την τρέχουσα χρονιά. Αν και στις αρχές του έτους η διοίκηση σχεδίαζε αύξηση χωρητικότητας της τάξης του 7%-8%, πλέον το πλάνο ευθυγραμμίζεται με τα περσινά επίπεδα, με περιθώρια ήπιας ανόδου 4%-6% εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Τα παραπάνω επεσήμαναν χθες τα στελέχη της διοίκησης της αεροπορικής, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, τονίζοντας ότι το περιβάλλον παραμένει σύνθετο,

«Το 2026 θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Για το α’ εξάμηνο θα υπάρχουν σίγουρα επιπτώσεις και η έντασή τους θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα τελειώσει η κρίση», ανέφερε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων ο πρόεδρος της Aegean, Ευτύχιος Βασιλάκης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το κόστος «συνταρακτικό».

Το κόστος της γεωπολιτικής κρίσης

Αντίστοιχα ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Δημήτρης Γερογιάννης ανέφερε ότι το περιβάλλον παραμένει σύνθετο και απαιτητικό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να επηρεάζουν τόσο το κόστος λειτουργίας όσο και τη ζήτηση. Όπως επισημάνθηκε η τιμή του αεροπορικού καυσίμου έχει υπερδιπλασιαστεί, φθάνοντας από περίπου 700 δολάρια ανά μετρικό τόνο σε επίπεδα 1.400 έως 1.800 δολαρίων, επιβαρύνοντας σημαντικά τη λειτουργία της αεροπορικής, δεδομένου ότι το καύσιμο αποτελεί περίπου το 25% του λειτουργικού κόστους.

Χάρη στη στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), που καλύπτει περίπου το 60% των αναγκών, η εταιρεία έχει περιορίσει τις απώλειες, παραμένει όμως εκτεθειμένη για το υπόλοιπο 40%, με τις επιπτώσεις να εκτιμώνται μεταξύ 90-110 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν η επιβάρυνση για το πρώτο εξάμηνο θα κυμανθεί μεταξύ 40 - 65 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις τιμές που θα επικρατήσουν τελικά, πέραν της κάλυψης που προσφέρει το hedging. Αν στο δεύτερο εξάμηνο οι τιμές παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και αν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες 30 ημέρες, θα υπάρξει μια επίπτωση 50 εκατ. ευρώ επιπλέον.

Παρότι ο αερομεταφορέας έχει ήδη προχωρήσει σε μικρή - σε σύγκριση με άλλες αεροπορικές - αναπροσαρμογή τιμών, δεν είναι ακόμα σαφές πόσες από τις προαναφερθείσες απώλειες θα καλυφθούν, καθώς η κάλυψη εξαρτάται και από την πορεία της ζήτησης.

Ανθεκτική η ζήτηση

Υπό αυτές τις συνθήκες και δεδομένων των αναστολών κάποιων πτήσεων προς τις αγορές της Μ. Ανατολής, όπως διευκρίνισαν οι επικεφαλής της Aegean, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί προσαρμογές στο δίκτυο. Όσο για την συνέχεια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης και την επίδρασή της στην καταναλωτική ζήτηση.

Ενθαρρυντικό είναι σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκη το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται άμεσα από την κρίση. Γεγονός που αποδεικνύεται και από την συνολικά προσφερόμενη χωρητικότητα από όλους τους αερομεταφορείς που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας η οποία παραμένει αυξημένη κατά 4%-5%, παρά την απουσία των συνδέσεων προς τη Μ. Ανατολή.

Aντίστοιχα, όπως συμπλήρωσε, οι μικρότερες αποστάσεις των 4- 5 ωρών που καλύπτει η Aegean μπορεί να μην επηρεαστούν τόσο σε σύγκριση με τα πιο μακρινά ταξίδια που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο, γεγονός που θα μπορούσε να έχει θετική επίπτωση.

Επενδύσεων συνέχεια

Σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί το αναπτυξιακό της πλάνο, προχωρώντας στην ανανέωση του στόλου της κι έχοντας παραλάβει το 2025 πέντε νέα αεροσκάφη τύπου Airbus A320/A321neo. Μέσα στο 2027 η εταιρεία αναμένεται να παραλάβει 7 αεροσκάφη Airbus A321neo, εκ των οποίων τα 5 θα είναι LR, για την κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων.

Την ίδια στιγμή η σταδιακή αποκλιμάκωση των προβλημάτων με τους κινητήρες αναμένεται να περιορίσει τις επιχειρησιακές επιπτώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. «Μπαίνουμε πλέον σε μία σταδιακή μείωση της επίδρασης αυτού του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία τρία χρόνια. Το καλοκαίρι του 2026 ο αριθμός των αεροσκαφών που θα επηρεάζονται θα είναι αντίστοιχος με τον περσινό. Επειδή ωστόσο θα έχουμε παραλάβει 43 αεροσκάφη, τα αεροπλάνα που θα πετούν θα είναι περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλάκης.

Να θυμίσουμε ότι το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά δυναμικής πορείας, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, Δημήτρης Γερογιάννης. Η Aegean αύξησε τη χωρητικότητά της τόσο μέσω ενίσχυσης συχνοτήτων όσο και με διεύρυνση του δικτύου σε εσωτερικό και εξωτερικό, ενώ παράλληλα επένδυσε στη χειμερινή δραστηριότητα, περιορίζοντας εν μέρει την εποχικότητα.

Παρά τις προκλήσεις, τα οικονομικά αποτελέσματα παραμένουν ισχυρά. Ο όμιλος προσέφερε 21 εκατ. θέσεις το 2025, αυξημένες κατά 6%, και μετέφερε 17,3 εκατ. επιβάτες, σχεδόν 1 εκατ. περισσότερους σε σχέση με το 2024, με συντελεστή πληρότητας 82,5%. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν κατά 43,3 εκατ. ευρώ από το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές και τα βιώσιμα καύσιμα, ωστόσο η εταιρεία διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα 290,9 εκατ. ευρώ.

Δεδομένων των αποτελεσμάτων η διοίκηση πρότεινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,9 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική απόδοση προς τους μετόχους την τελευταία τριετία να ανέρχεται σε 2,45 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας - όπως σημειώθηκε - την ικανότητα της εταιρείας να αναπτύσσεται και να δημιουργεί αξία ακόμη και σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.