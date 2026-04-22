Βασιλάκης (Aegean): Συνταρακτικό το κόστος καυσίμων - Στα 90 -110 εκατ. η ετήσια επιβάρυνση

Τι ανέφερε η διοίκηση κατά την γενική συνέλευση για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μ. Ανατολή - Οι εκτιμήσεις για την επιβάρυνση από την άνοδο της τιμής των καυσίμων

Στα 90 με 110 εκατ. ευρώ εκτιμάται το ετήσιο κόστος από την άνοδο των καυσίμων για την Aegean Airlines, ακόμη και μετά την εφαρμογή στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι χωρίς αυτές τις κινήσεις η επιβάρυνση θα ήταν έως και 2,5 φορές υψηλότερη σε ετήσια βάση. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχης Βασιλάκης, κατά την ετήσια γενική συνέλευση, «δεν προδιαγράφονται ελλείψεις, το ζήτημα είναι το κόστος», χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα «συνταρακτικό».

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, που από τα περίπου 700 δολάρια ανά μετρικό τόνο πριν την κρίση έχουν φθάσει σε επίπεδα 1.400 έως 1.800 δολαρίων, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τον κλάδο, δεδομένου ότι τα καύσιμα αντιστοιχούν περίπου στο 25% του λειτουργικού κόστους, όπως ειπώθηκε. Ήδη ο αερομεταφορέας εκτιμά ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα υπάρξει επιβάρυνση ύψους 40-60 εκατ. ευρώ, αναμένοντας αντίστοιχες πιέσεις και για το δεύτερο μισό της χρονιάς, εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές συνθήκες.

Ωστόσο, όσον αφορά στην επάρκεια καυσίμων, ο επικεφαλής της Aegean επεσήμανε ότι με βάση την επικοινωνία με τους Έλληνες προμηθευτές δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα επάρκειας για τους επόμενους 3 με 4 μήνες ενώ και σε επίπεδο Ευρώπης, σύμφωνα με πληροφορίες από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο τα αποθέματα είναι στα ίδια επίπεδα, χωρίς να προδιαγράφεται καθολικό πρόβλημα τους επόμενους μήνες.

Ενθαρρυντικό είναι βέβαια ότι παρά τις πιέσεις, η ζήτηση παραμένει ανθεκτική, με τις κρατήσεις να κινούνται στα ίδια επίπεδα. Δεδομένης της κατάστασης βέβαια η εταιρεία αναθεωρεί πιο συντηρητικά τα πλάνα ανάπτυξης. Ενώ αρχικά σχεδιαζόταν αύξηση χωρητικότητας κατά 7%-8%, πλέον το πλάνο ευθυγραμμίζεται με τα περσινά επίπεδα, με πιθανή ήπια άνοδο 4%-6% ανάλογα με την πορεία των καυσίμων.

Σε λειτουργικό επίπεδο, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει τη χωρητικότητα τόσο με αύξηση συχνοτήτων όσο και με διεύρυνση του δικτύου της, ενώ παράλληλα επενδύει στη χειμερινή δραστηριότητα, περιορίζοντας εν μέρει την έντονη εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Όπως επισημάνθηκε, το 2025 προσφέρθηκαν συνολικά 21 εκατ. θέσεις, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με το 2024, ενώ μεταφέρθηκαν 17,3 εκατ. επιβάτες — σχεδόν 1 εκατ. περισσότεροι — με τον συντελεστή πληρότητας να διαμορφώνεται στο 82,5%. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,86 δισ. ευρώ (+5%), ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 147,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14%, με τα κέρδη προ φόρων να ενισχύονται κατά 17%.

Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν παρά τις σημαντικές επιβαρύνσεις ύψους 43,3 εκατ. ευρώ από το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές και τη χρήση βιώσιμων καυσίμων (SAF), οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αποκλιμάκωση των τιμών καυσίμων σε ορισμένες περιόδους.