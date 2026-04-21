Δωρεάν εξερεύνηση της Ευρώπης με τρένο για 40.000 νέους - Που να υποβάλετε την αίτηση

Την Τετάρτη 22 Απριλίου ολοκληρώνεται ο νέος γύρος αιτήσεων για το DiscoverEU από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσφέροντας σε χιλιάδες νέους και νέες ηλικίας 18 ετών την ευκαιρία να εξερευνήσουν δωρεάν την Ευρώπη με τρένο. Συνολικά είναι διαθέσιμα 40.000 ταξιδιωτικά πάσα. Οι νικητές και οι νικήτριες θα μπορούν να επιβιβάζονται σε τρένο για διάστημα έως και 30 ημερών μεταξύ 1ης Ιουλίου 2026 και 30ης Σεπτεμβρίου 2027. Νέοι και νέες που γεννήθηκαν μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2007 και της 30ης Ιουνίου 2008 μπορούν να υποβάλουν αίτηση, συμπληρώνοντας ένα κουίζ με πέντε ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ και μία πρόσθετη ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας.

Η Κομισιόν θα προσφέρει ταξιδιωτικά πάσα στους αιτούντες και τις αιτούσες με βάση την κατάταξή τους, μέχρι να εξαντληθούν τα διαθέσιμα εισιτήρια. Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε νέους και νέες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+, μεταξύ άλλων την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούν να σχεδιάσουν οι ίδιοι και οι ίδιες τη διαδρομή τους ή να εμπνευστούν από προτεινόμενες διαδρομές, όπως η πολιτιστική διαδρομή DiscoverEU που συνδυάζει διάφορους πολιτιστικούς προορισμούς με έμφαση στην αρχιτεκτονική, τη μουσική, τις καλές τέχνες, το θέατρο, τη μόδα και το σχέδιο.

Εκτός από το ταξιδιωτικό πάσο, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα λάβουν εκπτωτική κάρτα που προσφέρει δεκάδες χιλιάδες εκπτώσεις για δημόσιες συγκοινωνίες, πολιτισμό, καταλύματα, φαγητό, αθλητισμό και άλλες υπηρεσίες στις επιλέξιμες χώρες. Μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε ενημερωτικές συναντήσεις πριν από την αναχώρηση και σε συναντήσεις DiscoverEU, όπου θα μπορούν να συναντήσουν άλλους ταξιδιώτες και ταξιδιώτισσες και να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση της ΕΕ.

Το DiscoverEU παρέχει πρόσθετη στήριξη στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες με αναπηρία, προβλήματα υγείας ή με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Στη στήριξη αυτή μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα μετακίνησης με συνοδούς ή πρόσβαση σε πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω της δράσης ένταξης DiscoverEU. Παρόλο που το DiscoverEU ενθαρρύνει τις βιώσιμες μετακινήσεις με τρένο, ειδικές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για νέους και νέες από νησιά, εξόχως απόκεντρες περιοχές, υπερπόντιες χώρες και εδάφη, καθώς και απομακρυσμένες περιοχές.

Υπενθυμίζεται πως η Επιτροπή εγκαινίασε το DiscoverEU τον Ιούνιο του 2018, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρωτοβουλία έδωσε στους νέους και τις νέες τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα άλλους πολιτισμούς και την ευρωπαϊκή ιστορία και βελτίωσε τις δεξιότητές τους στις ξένες γλώσσες. Είναι μια δράση του προγράμματος Erasmus+ (2021-2027).

Από το 2018, πάνω από 1,9 εκατομμύριο υποψήφιοι και υποψήφιες έχουν υποβάλει αίτηση για 431.931 διαθέσιμα ταξιδιωτικά πάσα. Στην πιο πρόσφατη έρευνα μετά το ταξίδι, το 72% όσων συμμετείχαν δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευε με τρένο εκτός της χώρας κατοικίας του. Πάνω από τα δύο τρίτα των ατόμων που συμμετείχαν ανέφεραν ότι δεν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν το ταξιδιωτικό τους πάσο χωρίς το DiscoverEU.

