Panathēnea 2026: Η Αθήνα στο σταυροδρόμι τεχνολογίας, startups και πολιτισμού

Η Αθήνα να είναι σχεδόν έτοιμη να φιλοξενήσει τη δεύτερη διοργάνωση, φέρνει κοντά τρεις διαφορετικούς κόσμους: Την τεχνολογία, τις startups και τις τέχνες.

Καθώς έκλεινε η τελευταία ημέρα των Panathēnea 2025, τον περασμένο Μάιο, για τους διοργανωτές ξεκινούσε η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά. Τα πρώτα Panathēnea είχαν ήδη δείξει ότι η ιδέα μπορούσε να σταθεί. Η συμμετοχή από το διεθνές startup οικοσύστημα, η παρουσία επενδυτών και δημιουργών, αλλά και η ανταπόκριση του κοινού έδιναν τα πρώτα σημάδια ότι το εγχείρημα μπορούσε να εξελιχθεί σε θεσμό. Με αποτέλεσμα σε δύο μήνες από σήμερα η Αθήνα να είναι σχεδόν έτοιμη να φιλοξενήσει τη δεύτερη διοργάνωση, με μεγαλύτερη κλίμακα και διευρυμένο πρόγραμμα. Η κεντρική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, ενώ δεκάδες παράλληλες εκδηλώσεις θα απλωθούν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Τι είναι τα Panathēnea

Τα Panathēnea αποτελούν μια σύγχρονη επαναπροσέγγιση ενός από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της αρχαίας Αθήνας. Στην αρχαιότητα τα Παναθήναια ήταν μια μεγάλη γιορτή που συνδύαζε αγώνες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και κοινωνική ζωή της πόλης. Η σύγχρονη εκδοχή, όπως αναφέρουν οι εμπνευστές της, επιχειρεί να μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία στον 21ο αιώνα. Το φεστιβάλ φέρνει κοντά τρεις διαφορετικούς κόσμους. Την τεχνολογία, τις startups και τις τέχνες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο ιδέες, δημιουργικότητα, επενδυτικά κεφάλαια και επιχειρηματικό ταλέντο μπορούν να συναντηθούν. Το αποτέλεσμα είναι τρεις μέρες γεμάτες συζητήσεις, παρουσιάσεις, καλλιτεχνικές δράσεις, networking και κοινωνικές εκδηλώσεις που απλώνονται σε ολόκληρη την πόλη. Το κοινό που προσελκύουν τα Panathēnea είναι διεθνές: ιδρυτές startups, καλλιτέχνες, επενδυτές venture capital, στελέχη τεχνολογικών εταιρειών, ερευνητές αλλά και νέοι δημιουργοί. Η φιλοσοφία του φεστιβάλ βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: σύνδεση, συναγωνισμό και γιορτή της δημιουργικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα κάθε ημέρας έχει δύο βασικά μέρη. Τα πρωινά αφιερώνονται σε ομιλίες, συζητήσεις, εργαστήρια και διαγωνισμούς startup παρουσίασης. Τα απογεύματα και τα βράδια η δράση μεταφέρεται σε ολόκληρη την πόλη μέσα από networking events, εμπειρίες, συναυλίες, προβολές ταινιών και κοινωνικές συναντήσεις.

Μια πρωτοβουλία της νέας γενιάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι τα Panathēnea δεν αποτελούν μια κλασική διοργάνωση μεγάλου οργανισμού. Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που οργανώνεται από μια ομάδα νέων επαγγελματιών και πρόσφατων αποφοίτων, με την υποστήριξη ενός διεθνούς συμβουλευτικού δικτύου που αποτελείται από key players του ελληνικού και διεθνούς οικοσυστήματος, όπως όλα τα ελληνικά VCs, ιδρυτές startups, καλλιτέχνες, επενδυτές, πολιτιστικούς οργανισμούς και στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η φιλοσοφία της διοργάνωσης συνοψίζεται και στη βασική της αποστολή: να φέρει κοντά τους δημιουργούς του κόσμου και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου νέες ιδέες μπορούν να εξελιχθούν σε πραγματικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες με αντίκτυπο. Όπως σημειώνει ο Λευτέρης Κατσιαδάκης, CEO των Panathēnea, «η Αθήνα ήταν πάντα ένας κόμβος δημιουργικότητας. Με τα Panathēnea δημιουργούμε έναν χώρο όπου ιδρυτές, καλλιτέχνες και καινοτόμοι μπορούν να συναντηθούν, να συνεργαστούν και να χτίσουν την επόμενη γενιά καινοτομίας εταιρειών με αντίκτυπο, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Αθήνας στο ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα».

Το πρόγραμμα του 2026

Η διοργάνωση του 2026 θα είναι μεγαλύτερη σε κλίμακα και περιεχόμενο. Στο Ζάππειο θα λειτουργήσουν τρεις σκηνές αφιερωμένες στην τεχνολογία, όπου θα πραγματοποιηθούν βασικές ομιλίες, συζητήσεις και παρουσιάσεις. Παράλληλα θα δημιουργηθούν δύο σκηνές αφιερωμένες στις τέχνες, με ομιλίες, εργαστήρια και masterclasses με έμφαση στον κινηματογράφο και την μουσική. Στον χώρο θα υπάρχουν επίσης ειδικά διαμορφωμένες περιοχές για συναντήσεις μεταξύ επενδυτών και ιδρυτών startups, ζώνες networking και co-working, αλλά και καλλιτεχνικές δράσεις με live εμφανίσεις νέων δημιουργών. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει ακόμη χώρους χαλάρωσης και κοινωνικής συνάντησης, με στόχο οι συμμετέχοντες να μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και να δημιουργούν νέες συνεργασίες σε πιο ανεπίσημο περιβάλλον.

Διεθνείς προσωπικότητες της τεχνολογίας

Το πρόγραμμα τεχνολογίας θα φιλοξενήσει προσωπικότητες από μερικά από τα σημαντικότερα venture capital funds και τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών είναι ο Neil Rimer, ιδρυτικός partner της Index Ventures, μιας από τις σημαντικότερες επενδυτικές εταιρείες τεχνολογίας με επενδύσεις σε εταιρείες όπως οι Dropbox, Etsy, Revolut και Discord. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχει επίσης ο George Robson από το Sequoia, καθώς και ο Ben Blume από το Atomico, ενώ θα υπάρξει παρουσία και από partners των Balderton Capital, Accel και Visionaries Club.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή ιδρυτών εταιρειών που έχουν εξελιχθεί σε λεγόμενα unicorns-εταιρείες δηλαδή με αποτίμηση άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Μεταξύ αυτών είναι ο Mati Staniszewski, συνιδρυτής και CEO της ElevenLabs, μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο της generative AI και της τεχνολογίας φωνής.

Στη σκηνή των Panathēnea θα βρεθεί και η Shuo Wang, συνιδρύτρια της Deel, μιας πλατφόρμας που επιτρέπει σε εταιρείες να προσλαμβάνουν και να πληρώνουν εργαζόμενους σε περισσότερες από 150 χώρες. Παρούσα θα είναι επίσης η Laura Modiano από την OpenAI, η οποία ηγείται των startup partnerships της εταιρείας για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει ακόμη ο Alan Chang, ιδρυτής της Fuse Energy και πρώην Chief Revenue Officer της Revolut, καθώς και ο Thomas Dohmke, πρώην CEO του GitHub.

Συζητήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής καινοτομίας

Ένα από τα θέματα που αναμένεται να απασχολήσουν τις συζητήσεις είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής startup οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό θα συμμετάσχει όλη η ομάδα της πρωτοβουλίας EU-INC.

Η πρόταση αυτή στοχεύει στη δημιουργία μιας ενιαίας νομικής μορφής startup για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι ιδρυτές εταιρειών να μπορούν να ιδρύουν επιχειρήσεις με κοινό πλαίσιο σε όλα τα κράτη-μέλη. Η ιδέα είναι η δημιουργία μιας πλήρως ψηφιακής διαδικασίας σύστασης εταιρείας μέσα σε περίπου 48 ώρες, με κοινά πρότυπα για επενδύσεις και stock options.

Το πρόγραμμα Panathēnea Arts

Παράλληλα με την τεχνολογία, ιδιαίτερη θέση στη διοργάνωση έχουν και οι τέχνες. Το πρόγραμμα Panathēnea Arts επεκτείνεται σημαντικά το 2026 και φέρνει κοντά δημιουργούς από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τη σύγχρονη τέχνη. Μεταξύ των ομιλητών είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Barry Jenkins, δημιουργός της ταινίας Moonlight, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά έργα των τελευταίων ετών. Στο πρόγραμμα ως ομιλητής συμμετέχει επίσης ο Chris Lakey, που ενώνει τους κόσμους της μουσικής και του κινηματογράφου μέσω της θέσης του ως SVP του Global Creative Synch στην Kobalt Music

Από την Ελλάδα θα συμμετάσχει η Ελευθερία Ντεκώ, μία από τις σημαντικότερες σχεδιάστριες φωτισμού διεθνώς, γνωστή για τον φωτισμό της τελετής έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Εκδηλώσεις σε όλη την πόλη

Ένα από τα χαρακτηριστικά των Panathēnea είναι ότι δεν περιορίζονται σε έναν μόνο χώρο. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 70 παράλληλες εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Οι εκδηλώσεις αυτές θα οργανωθούν από venture capital funds, τεχνολογικές εταιρείες και μέλη της διεθνούς startup κοινότητας. Θα περιλαμβάνουν θεματικές συναντήσεις για περισσότερους από 40 διαφορετικούς κλάδους, όπως fintech, robotics, deep-tech και crypto και επίσης καλλιτεχνικές εκδηλωσεις για την μουσική και τον κινηματογράφο

Παράλληλα θα υπάρχουν και πιο κοινωνικές δράσεις, όπως poker nights, night runs αλλά και συναντήσεις σε ταράτσες της πόλης. Η φιλοσοφία των side events είναι να δημιουργούνται μικρότερες και πιο στοχευμένες συναντήσεις που επιτρέπουν ουσιαστικότερη δικτύωση. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με ένα μεγάλο closing party, μια υπαίθρια γιορτή κάτω από την Ακρόπολη, που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

Η Αθήνα ως κόμβος καινοτομίας

Πέρα από το ίδιο το φεστιβάλ, τα Panathēnea φιλοδοξούν να συμβάλουν και σε μια ευρύτερη στρατηγική. Την ενίσχυση της Ελλάδας ως κόμβου καινοτομίας. Η διοργάνωση στοχεύει να ενισχύσει την ανάπτυξη του ελληνικού startup οικοσυστήματος, να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές και να καλλιεργήσει μια νέα δημιουργική και επιχειρηματική κουλτούρα. Η Αθήνα διαθέτει ήδη ισχυρά στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν αυτή την πορεία: μια δυναμική νέα γενιά δημιουργών, αυξανόμενη παρουσία τεχνολογικών εταιρειών, καλλιτεχνών και ένα διεθνές ενδιαφέρον για την πόλη. Τα Panathēnea επιχειρούν να συνδέσουν όλα αυτά τα στοιχεία σε μια κοινή πλατφόρμα. Αν η πρώτη διοργάνωση έδειξε τις δυνατότητες, η δεύτερη φιλοδοξεί να αποδείξει ότι η ιδέα μπορεί να αποκτήσει διάρκεια. Και ίσως με τον χρόνο να εξελιχθεί σε μια νέα σύγχρονη γιορτή της δημιουργικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ