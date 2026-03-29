Κέρκυρα: Σε τροχιά ανάπτυξης ο θαλάσσιος τουρισμός - Αισιόδοξα μηνύματα για το 2026

Το νησί διαθέτει συνολικά 37 λιμένες. Προς το παρόν πρόκειται για τουριστικούς λιμένες και όχι για οργανωμένες μαρίνες, ωστόσο υπάρχουν οι βασικές υποδομές φιλοξενίας σκαφών.

Με «όχημα» το yachting και την κρουαζιέρα, η Κέρκυρα ενισχύει σταθερά τη δυναμική της στον θαλάσσιο τουρισμό, καταγράφοντας αυξημένες ροές επισκεπτών και σημαντικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Οι ήπιες θάλασσες του Ιονίου ευνοούν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους επισκέπτες, ενώ η δημιουργία νέων μαρινών αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στο τουριστικό προϊόν του νησιού. Παράλληλα, η κρουαζιέρα καταγράφει σταθερή άνοδο, με την Κέρκυρα να ενισχύει τη θέση της ως βασικός προορισμός στην Αδριατική.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Δημήτρης Απέργης, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων περιγράφει τη δυναμική που αναπτύσσεται:

«Η Κέρκυρα διαθέτει συνολικά 37 λιμένες, τους οποίους διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Προς το παρόν πρόκειται για τουριστικούς λιμένες και όχι για οργανωμένες μαρίνες, ωστόσο υπάρχουν οι βασικές υποδομές φιλοξενίας σκαφών. Στα μικρά λιμάνια φιλοξενούνται περισσότερα από 200 σκάφη».

«Μικροί τουριστικοί λιμένες που λειτουργούν είναι η Κασσιόπη, ο Άγιος Στέφανος Σινιών, ο Πετριτής, η Ερείκουσα αλλά και ο Γάιος στους Παξούς, που αποτελεί το μεγαλύτερο σημείο ελλιμενισμού», σημειώνει.

«Στην περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού θα συμβάλουν και οι μαρίνες που δρομολογούνται. Στο λιμάνι της Κέρκυρας κατασκευάζεται μαρίνα περίπου 80 θέσεων, ενώ σχεδιάζεται και δεύτερη μεγαλύτερη, περίπου 240 θέσεων, η οποία βρίσκεται στο στάδιο χωροθέτησης», εξηγεί.

Όπως επισημαίνει, το yachting αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα και ειδικά για το Ιόνιο, καθώς οι θάλασσες είναι πιο ασφαλείς και προσελκύουν ακόμη και νέους χρήστες θαλάσσιου τουρισμού.

Άνοδος στην κρουαζιέρα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κρουαζιέρα. «Το 2025 είχαμε περίπου 895.000 επισκέπτες από κρουαζιέρα, με αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2024», αναφέρει ο κ. Απέργης.

«Για το 2026 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο επισκέπτες, με περισσότερες από 560 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων. Ακόμη και σε περίπτωση γεωπολιτικών αναταράξεων, η επίπτωση φαίνεται περιορισμένη, ενώ ενδέχεται να ενισχυθεί η ροή προς την Αδριατική και την Κέρκυρα», προσθέτει.

Η συμβολή στην τοπική οικονομία

Η σημασία του λιμένα για την οικονομία του νησιού είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σύμφωνα με σχετική μελέτη για την περίοδο 2023-2024, η συνολική οικονομική συνεισφορά του λιμένα και της κρουαζιέρας στην Κέρκυρα εκτιμάται σε 193,1 εκατ. ευρώ, ενώ η δραστηριότητα της κρουαζιέρας αντιστοιχεί σε 180,8 εκατ. ευρώ οικονομικής επίδρασης. Παράλληλα, από τη λειτουργία του λιμένα προκύπτει προστιθέμενη αξία 12,3 εκατ. ευρώ, ενώ υποστηρίζονται 4.509 θέσεις εργασίας, γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο του λιμανιού ως βασικού μοχλού ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και τον τουρισμό του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ