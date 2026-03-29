Ινδία: Οι τράπεζες ζητούν απ' την κεντρική τράπεζα χαλάρωση των κανόνων στις συναλλαγές συναλλάγματος

Η αγορά δολαρίων στο εσωτερικό έχει ασκήσει πίεση στη ρουπία, η οποία έφτασε σε νέο χαμηλό την Παρασκευή, υποχωρώντας κάτω από το κρίσιμο επίπεδο των 94 ανά δολάριο για πρώτη φορά.

Τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ινδία πιέζουν την κεντρική τράπεζα να χαλαρώσει τους αυστηρότερους κανόνες για τις συναλλαγές συναλλάγματος, οι οποίοι επιβλήθηκαν καθώς οι κινήσεις που θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στη ρουπία ανέβηκαν τουλάχιστον στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με άτομα εξοικειωμένα με τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με το Bloomebrg, σε συνομιλίες το Σάββατο, οι τράπεζες ζήτησαν να αναβληθεί η προθεσμία της 10ης Απριλίου για τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανόνες, οι οποίοι θα απαιτούσαν το κλείσιμο σημαντικού αριθμού θέσεων, είπαν άτομα με γνώση του θέματος, ζητώντας να μην κατονομαστούν επειδή συζητούσαν ιδιωτικά ζητήματα. Είπαν ότι η εκκαθάριση σε τόσο μεγάλη κλίμακα θα προκαλούσε μεγάλες ζημίες στα βιβλία τους και επίσης ζήτησαν οι νέοι κανόνες να εφαρμόζονται μόνο σε νέες συναλλαγές.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) ανακοίνωσε μετά το κλείσιμο των αγορών την Παρασκευή ότι οι δανειστές που λειτουργούν ως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι στη ρουπία πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ανοιχτές θέσεις τους στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος δεν υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια στο τέλος κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης. Προηγουμένως, τους επιτρεπόταν να θέτουν τα λεγόμενα όρια ανοιχτής θέσης εντός 25% του κεφαλαίου τους.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται κυρίως στην αγορά offshore μη παραδοτέων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (NDF), με ένα μικρότερο ποσοστό στην αγορά futures, και οι συναλλαγές περιλάμβαναν αγορά δολαρίων στο εσωτερικό και πώλησή τους στο εξωτερικό.

Η αγορά δολαρίων στο εσωτερικό έχει ασκήσει πίεση στη ρουπία, η οποία έφτασε σε νέο χαμηλό την Παρασκευή, υποχωρώντας κάτω από το κρίσιμο επίπεδο των 94 ανά δολάριο για πρώτη φορά. Το νόμισμα έχει πέσει πάνω από 4% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και είναι η χειρότερη απόδοση στην Ασία φέτος, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου ενίσχυσαν τους φόβους για πληθωρισμό και ευρύτερο εμπορικό έλλειμμα για τη χώρα που βασίζεται στις εισαγωγές.

Οι δανειστές θα αναγκαστούν να πουλήσουν δολάρια στην εγχώρια αγορά για να κλείσουν θέσεις και να συμμορφωθούν με τον κανόνα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει έντονη άνοδο της ρουπίας όταν επαναληφθεί το trading τη Δευτέρα, είπαν τα άτομα. Αυτό με τη σειρά του θα πλήξει τις τράπεζες που έχουν δημιουργήσει short θέσεις.

Μετά την κίνηση της κεντρικής τράπεζας, η CR Forex Advisors εκτιμά τώρα ότι η ρουπία θα κινείται σε εύρος 92,50–92,80 ανά δολάριο βραχυπρόθεσμα. Αυτό συγκρίνεται με το κλείσιμο της Παρασκευής στα 94,8150.

Η Δευτέρα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του τρέχοντος οικονομικού έτους της Ινδίας, καθώς η 31η Μαρτίου είναι αργία.

