Ομάν: Καταδικάζει τις επιθέσεις στο έδαφός του και δηλώνει ότι καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτές

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα καταδικάζει τις επιθέσεις στο έδαφός της, προσθέτοντας ότι καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη γι'αυτές.

Οι αρχές διερευνούν "την προέλευση και τα κίνητρα" των επιθέσεων, πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το Ομάν ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στο λιμάνι του Σαλάλα στον Κόλπο, ενώ o δανέζικος όμιλος θαλάσσιων μεταφορών Maersk ανακοίνωσε αργότερα ότι σταμάτησε προσωρινά τις δραστηριότητές του στο λιμάνι μετά τη χθεσινή επίθεση.

