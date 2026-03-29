Ομάν: Καταδικάζει τις επιθέσεις στο έδαφός του και δηλώνει ότι καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτές

Οι αρχές της χώρας διερευνούν "την προέλευση και τα κίνητρα" των επιθέσεων.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα καταδικάζει τις επιθέσεις στο έδαφός της, προσθέτοντας ότι καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη γι'αυτές.

Οι αρχές διερευνούν "την προέλευση και τα κίνητρα" των επιθέσεων, πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το Ομάν ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στο λιμάνι του Σαλάλα στον Κόλπο, ενώ o δανέζικος όμιλος θαλάσσιων μεταφορών Maersk ανακοίνωσε αργότερα ότι σταμάτησε προσωρινά τις δραστηριότητές του στο λιμάνι μετά τη χθεσινή επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τουρισμός: Την φόρα του 2026 επισκιάζει η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή

Motor Oil: Πώς βγάζει περισσότερα σε μια αγορά που δίνει λιγότερα

Πετρέλαιο: Ένα νέο σοκ στις τιμές προ των πυλών

