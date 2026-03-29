ΠΟΕ: Αδιέξοδες οι συνομιλίες για παράταση μορατόριουμ στη μη επιβολή δασμών στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Χάσμα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας σχετικά με την παράταση.

Οι συνομιλίες για τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και για την παράταση ενός μορατόριουμ που αφορά τη μη επιβολή δασμών σε ηλεκτρονικές μεταδόσεις, όπως οι ψηφιακές λήψεις, μπήκαν στην τελική τους ημέρα την Κυριακή, χωρίς ακόμη να διαφαίνεται κάποια πρόοδος, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Οι υπουργοί Εμπορίου εργάζονται σε συνάντηση του ΠΟΕ στο Καμερούν για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας σχετικά με την παράταση του μορατόριουμ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο λήγει αυτόν τον μήνα, δήλωσαν τρεις διπλωμάτες στο Reuters.

Η παράταση του μορατόριουμ θεωρείται δοκιμασία για τη σημασία του ΠΟΕ, μετά από έναν χρόνο εμπορικών αναταράξεων που τροφοδοτήθηκαν από δασμούς και σημαντικών διαταραχών λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Ινδία έδειξε ότι θα αποδεχόταν παράταση δύο ετών, ανέφεραν τρεις διπλωμάτες. Ωστόσο, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, έχει δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή παράταση της απαγόρευσης, αλλά μόνο για μια μόνιμη λύση.

Επιχειρηματικοί ηγέτες υποστηρίζουν ότι η παράταση είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας, εκφράζοντας φόβους ότι διαφορετικά θα μπορούσαν να επιβληθούν δασμοί.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποδεχθούν μια «πορεία προς τη μονιμότητα» με παράταση 10 ετών, δήλωσε δυτικός διπλωμάτης. Ένας δεύτερος ανέφερε ότι εξετάζεται παράταση από πέντε έως δέκα έτη, ενώ ένας τρίτος υπέδειξε ότι είναι απίθανο όλα τα μέλη του ΠΟΕ να συμφωνήσουν σε κάτι πέραν των δύο ετών.

Ένα νέο προσχέδιο εγγράφου που είδε το Reuters προτείνει στήριξη για τα αναπτυσσόμενα μέλη, καθώς και μια ρήτρα επανεξέτασης.

Η μόνιμη παράταση του μορατόριουμ θα έδινε στις ΗΠΑ την αυτοπεποίθηση να παραμείνουν «πλήρως ενεργές» στον εμπορικό οργανισμό, δήλωσε στο Reuters πριν από τις συνομιλίες ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΠΟΕ, Τζόζεφ Μπαρλούν.

«Αν το μορατόριουμ δεν παραταθεί, οι ΗΠΑ θα το χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογία για να πλήξουν τον ΠΟΕ», ανέφερε ένας άλλος ανώτερος διπλωμάτης.

Μεταρρυθμίσεις

Η συζήτηση διεξάγεται εν μέσω προσπαθειών αναδιαμόρφωσης των κανόνων του ΠΟΕ ώστε να καταστεί πιο διαφανής η χρήση επιδοτήσεων, να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων και ενδεχομένως να επανεξεταστεί η λεγόμενη αρχή του «Πλέον Ευνοούμενου Κράτους», που διασφαλίζει ότι τα μέλη επεκτείνουν όλα τα εμπορικά οφέλη εξίσου μεταξύ τους.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ υποστηρίζουν ότι ιδίως η Κίνα έχει εκμεταλλευτεί τους ισχύοντες κανόνες προς όφελός της.

Παράλληλα, η λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του συστήματος συναίνεσης συχνά παρεμποδίζεται από αντιρρήσεις μεμονωμένων χωρών.

Μια μικρή ομάδα χωρών αντιτίθεται σε ένα λεπτομερές σχέδιο εργασίας για τις μεταρρυθμίσεις, ενώ η πλειονότητα των μελών το υποστηρίζει, ανέφεραν δύο ανώτεροι διπλωμάτες.

«Είμαστε απογοητευμένοι που αφιερώνουμε πολύ χρόνο μιλώντας για διαδικαστικά ζητήματα, όταν θέλουμε να προχωρήσουμε στην ουσιαστική δουλειά, δηλαδή τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ», δήλωσε ένας δυτικός διπλωμάτης.

Η ενσωμάτωση στους κανόνες του ΠΟΕ μιας συμφωνίας που έχει επιτευχθεί από μια υποομάδα μελών και αποσκοπεί στην ενίσχυση των επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες παραμένει επίσης μπλοκαρισμένη από την Ινδία, η οποία υποστηρίζει ότι οι πολυμερείς (plurilateral) συμφωνίες ενδέχεται να υπονομεύσουν τις θεμελιώδεις αρχές του οργανισμού.

