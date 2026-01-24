Τουρισμός

Ποιο ελληνικό νησί είναι στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για το 2026

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ποιο ελληνικό νησί είναι στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για το 2026
Οι χρήστες του Tripadvisor ανέδειξαν και φέτος τους κορυφαίους προορισμούς της χρονιάς.

Το Tripadvisor έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους top προορισμούς παγκοσμίως για το 2026, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών-χρηστών της πλατφόρμας.

Οι νικητές των βραβείων Travellers’ Choice Best of the Best προκύπτουν με βάση τις κριτικές και τις αξιολογήσεις των ταξιδιωτών σε διάστημα ενός έτους. Σημαντική είναι η διάκριση για ένα ελληνικό νησί, το οποίο κατέκτησε την 9η θέση στη λίστα με τους 25 κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο.

Ολόκληρο το άρθρο στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τι αυξήσεις έρχονται στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα στα τέλη Ιανουαρίου - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι εξαγορές που «γιγάντωσαν» τη Μασούτης

Τα 10 κρασιά που άλλαξαν τον κόσμο - Ένα από την Ελλάδα

tags:
Νησιά
Τουρίστες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider