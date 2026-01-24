Πώς η επέκταση της σεζόν αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού

Game changer για τον τουρισμό αποδεικνύονται οι shoulders months - Τι έφερε τα ρεκόρ αφίξεων και εισπράξεων στο κλάδο το 2025.

Τους παράγοντες του τουρισμού που εδώ και χρόνια κάνουν λόγο για τα οφέλη που μπορεί να έχει η επέκταση της σεζόν πέραν της υψηλής περιόδου και προς τα άκρα, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία για τον κλάδο το 2025. Κι αυτό γιατί το νέο ρεκόρ αφίξεων και εισπράξεων εδράζεται αφενός στην άνοδο των περιφερειακών μηνών η οποία παγιώθηκε από το 2024 κι έπειτα. Αφετέρου βέβαια μεγάλη ήταν και η συνεισφορά της αύξησης της μέσης δαπάνης.

Τα ρεκόρ του 2025

Να υπενθυμίσουμε ότι ο τουριστικός κλάδος την προηγούμενη χρονιά ξεπέρασε για ακόμα μια φορά τον ήδη καλό εαυτό του, καταγράφοντας στο εντεκάμηνο ταξιδιωτικές εισπράξεις ύψους 23 δισ. ευρώ, 8,2% υψηλότερες έναντι των ταξιδιωτικών εισπράξεων του 11μήνου του 2024, οι οποίες ανέρχονταν σε 21,2 δισ. ευρώ. Συνολικά το 2024 μάλιστα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 21,7 δισ. ευρώ, αριθμός που ξεπεράστηκε και μάλιστα κατά 6% το 11μηνο του 2025, επισφραγίζοντας ένα νέο ρεκόρ για τον κλάδο.

Σε επίπεδο εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, διακινήθηκαν προς την χώρα μας 36,66 εκατ. ταξιδιώτες, 4,6% περισσότεροι έναντι των 35,069 ταξιδιωτών του 2024. Και στην περίπτωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήδη το εντεκάμηνο έχει ξεπεράσει τις συνολικές επιδόσεις του 2024, οι οποίες ανέρχονταν σε 35,95 εκατ. ταξιδιώτες.

Οι συνολικές εισπράξεις και αφίξεις αναμένεται να διαμορφωθούν ακόμα υψηλότερα αν λάβει κανείς υπόψη τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων τον τελευταίο μήνα του έτους. Βάσει αυτών το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας έκλεισε την χρονιά με άνοδο 8,4% στην επιβατική κίνηση ενώ ακόμα υψηλότερη ήταν η άνοδος της επιβατικής κίνησης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport. Για την ακρίβεια η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της Fraport αυξήθηκε κατά 9,4% με τον Δεκέμβριο να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μήνες στο σύνολο της χρονιάς.

H ώθηση από τους shoulder months

Σημαντική συνεισφορά στο νέο τουριστικό ρεκόρ είχε η άνοδος που καταγράφηκε κατά τους περιφερειακούς μήνες, η οποία έδειξε να παγιώνει την τάση που καταγράφηκε έντονα και το 2024.

Είναι ενδεικτικό ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,4% τον Απρίλιο του 2025 με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις μάλιστα να αυξάνουν κατά το εντυπωσιακό 17,4% τον ίδιο μήνα. Αντίστοιχα τον Απρίλιο του 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είχαν αυξηθεί κατά 15,9% ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 13,9%.

Αντίστοιχα και τον Μάιο του περασμένου έτους οι ταξιδιωτικές εισπράξεις καταγράφηκαν ενισχυμένες κατά 17,7% παρότι μάλιστα η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση καταγράφηκε μειωμένη κατά 2,7%. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά δε, (2024), η ταξιδιωτική κίνηση είχε καταγράψει άνοδο της τάξης του 21,3% με τις εισπράξεις να αυξάνουν κατά 6,8% καθώς το 2024 η μέση δαπάνη εμφάνισε έντονες διακυμάνσεις.

Αντίστοιχα ικανοποιητικά κινήθηκαν και Οκτώβριος και Νοέμβριος του 2025 συνεχίζοντας την καλή πορεία της αμέσως προηγούμενης χρονιάς. Για την ακρίβεια τον Οκτώβριο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,2% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 7,2%, όταν το 2024 είχε παρατηρηθεί αύξηση κατά 19,7% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και κατά 8,6% στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση.

Ο Νοέμβριος αντίστοιχα εμφάνισε άνοδο κατά 27,7% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και κατά 9,7% στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παίρνοντας την σκυτάλη από το 2024 όπου εισπράξεις και αφίξεις είχαν αυξηθεί κατά το εντυπωσιακό 44,7% και 23,6% έναντι του 2023.

Κερδίζει πόντους και ο χειμερινός τουρισμός

Πέρα βέβαια από την επέκταση της σεζόν προς τα άκρα της, την τελευταία διετία παρατηρείται άνοδος και κατά το πρώτο δίμηνο του έτους που παραδοσιακά θεωρείτο άνευρο διάστημα ειδικά για διεθνείς επισκέπτες.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τον περσινό Ιανουάριο καταγράφηκε αύξηση κατά 11,4% στην ταξιδιωτική κίνηση γεγονός που ενίσχυσε τις εισπράξεις κατά 7,5% τον ίδιο μήνα. Όσο για τον Φεβρουάριο μπορεί η ταξιδιωτική κίνηση να καταγράφηκε οριακά μειωμένη (0,8%) έναντι της αμέσως προηγούμενης χρονιάς με αποτέλεσμα οι εισπράξεις να αυξηθούν μόλις κατά 0,5%, η σύγκριση ωστόσο ξεκινούσε από υψηλότερη βάση καθώς το 2024 είχε παρατηρηθεί αύξηση κατά 26% της κίνησης και κατά 22,2% των εισπράξεων.

Καλύτερα την περασμένη χρονιά φάνηκε να κινείται και ο Αύγουστος με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνουν κατά 10,5% και την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 8,1% αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι το 2024 ο θερμότερος μήνας του καλοκαιριού είχε καταγράφει αύξηση των αφίξεων αλλά μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Παρά την προαναφερθείσα άνοδο βέβαια, ο χειμερινός τουρισμός συνεχίζει να μην εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητές του, με τους φορείς του κλάδου ειδικά των ορεινών προορισμών να υπογραμμίζουν την ανάγκη επανασχεδιασμού του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης. Κάτι τέτοιο δε θα μπορούσε να εκτοξεύσει περαιτέρω τις επιδόσεις του κλάδου.

H μέση δαπάνη

Εξίσου σημαντική στα εισπρακτικά ρεκόρ του κλάδου το 2025 ήταν και η εξέλιξη της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η οποία σε επίπεδο εντεκαμήνου κατέγραψε άνοδο κατά 4,4% με κάποιους μήνες μάλιστα να κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Για παράδειγμα τον Νοέμβριο η μέση δαπάνη αυξήθηκε κατά 17,2%. Να θυμίσουμε ότι η μέση δαπάνη τα πρώτα μεταπανδημικά χρόνια είχε εκτοξευτεί ωστόσο το 2024 εμφάνισε κάμψη κατά 5,4% η οποία ερμηνεύτηκε από παράγοντες του κλάδου ως διόρθωση. Την περασμένη χρονιά ωστόσο άρχισε εκ νέου την ανοδική της πορεία.