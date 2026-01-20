Κεφαλογιάννη: Το 2026 οι αεροπορικές συνδέσεις Γαλλίας - Ελλάδας θα πολλαπλασιαστούν

Σε δημοσίευμα της Le Figaro φιλοξενούνται δηλώσεις της υπουργού Τουρισμού που σημειώνει πως το 2025 ήταν μια νέα χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό.

«Το 2026, οι αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας θα πολλαπλασιαστούν και θα επεκταθούν χρονικά, με προτεραιότητα στις απευθείας πτήσεις» δηλώνει η υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στην γαλλική εφημερίδα Le Figaro, όπου δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Ταξίδι στην Ελλάδα: τι θα αλλάξει για τους Γάλλους τουρίστες το 2026». Στο δημοσίευμα φιλοξενούνται δηλώσεις της υπουργού Τουρισμού, η οποία σημειώνει πως το 2025 ήταν μια νέα χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, με αύξηση 10% στα έσοδα και 4% στις αφίξεις.

Στην επισήμανση της γαλλικής εφημερίδας ότι πάνω από το ήμισυ των αφίξεων πραγματοποιείται κατά την περίοδο Ιουνίου -Σεπτεμβρίου, αλλά και ότι οι τάσεις αρχίζουν να αλλάζουν, η υπουργός Τουρισμού δηλώνει: «Είναι ουσιώδες για εμάς να υποδεχόμαστε επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά τη θερινή σεζόν, προβάλλοντας πολιτιστικές και διαφορετικές εμπειρίες». Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι η Ελλάδα επιδιώκει να επιταχύνει τη μετάβασή της σε έναν πιο βιώσιμο τουρισμό. «Η υπουργός αναφέρει αρκετά μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί. Στη Σαντορίνη και τη Μύκονο καθορίζονται πλέον ποσοστώσεις για την άφιξη κρουαζιερόπλοιων κατά την υψηλή περίοδο, συνοδευόμενες από ειδικούς φόρους που χρηματοδοτούν τοπικά έργα. Μεταξύ των νέων μέτρων, τα ξενοδοχεία αξιολογούνται σταδιακά με βάση τη διαχείριση νερού και ενέργειας, ενώ πολλές παραλίες έχουν διαμορφωθεί για να είναι προσβάσιμες σε όλους. Στόχος είναι πλέον η διαχείριση του τουρισμού, παράλληλα με την προώθησή του» αναφέρει η εφημερίδα.

«Δεν πρόκειται πλέον μόνο για μάρκετινγκ, αλλά για διαχείριση προορισμών, για την προστασία της φύσης, του πολιτισμού και της κοινωνικής συνοχής» δηλώνει η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ