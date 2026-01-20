Νέο ρεκόρ για τον διεθνή τουρισμό το 2025 με 1,52 δισ. αφίξεις

Ο αριθμός των διεθνών αφίξεων τουριστών πέρυσι ήταν 4,0% υψηλότερος από τα 1,4 δισ. που καταγράφηκαν το 2024.

Νέο ρεκόρ κατέκτησε το 2025 ο διεθνής τουρισμός με 1,52 δισ. αφίξεις τουριστών παγκοσμίως, με ώθηση από Ασία και Αφρική, σύμφωνα με τον οργανισμό ΟΗΕ Τουρισμός (πρώην Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, WTO).

«Η ζήτηση για ταξίδια παρέμεινε υψηλή καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, παρά τον υψηλό πληθωρισμό στις τουριστικές υπηρεσίες και την αβεβαιότητα από τις γεωπολιτικές εντάσεις», τόνισε σε ανακοίνωσή του η γενική γραμματέας του οργανισμού με έδρα τη Μαδρίτη, Shaikha Alnuwais.

«Αναμένουμε ότι αυτή η θετική τάση θα συνεχιστεί και το 2026, καθώς η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να παραμείνει σταθερή και οι προορισμοί που εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία να ανακάμψουν πλήρως» πρόσθεσε.

Ο αριθμός των διεθνών αφίξεων τουριστών πέρυσι ήταν 4,0% υψηλότερος από τα 1,4 δισ. που καταγράφηκαν το 2024, φτάνοντας σε ένα νέο ρεκόρ ξεπερνώντας και το προπανδημικό υψηλό.

Η Αφρική σημείωσε αύξηση 8,0% στις αφίξεις το 2025 στα 81 εκατ. με το Μαρόκο και την Τυνησία να καταγράφουν ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα.

Οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6,0% στην Ασία και τον Ειρηνικό, φτάνοντας τα 331 εκατ. το 2025, περίπου το 91% των προπανδημικών επιπέδων.

Η Ευρώπη, ο πιο δημοφιλής προορισμός στον κόσμο, κατέγραψε 793 εκατ. διεθνείς αφίξεις το 2025, ράλι 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και άλμα 6% πάνω από το 2019.