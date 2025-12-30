Αυξάνουν τα πωλητήρια στα μικρά ξενοδοχεία της χώρας

Αυξήθηκαν τα πωλητήρια σε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες σε ορεινούς προορισμούς - Οι λόγοι, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και η ανάγκη αλλαγής μοντέλου χειμερινού τουρισμού.

Άνοδο άνω του 50% εμφάνισαν τα πωλητήρια στα μικρά ξενοδοχεία της χώρας μέσα σε έναν χρόνο, την ώρα που η επιμήκυνση της σεζόν προς τα άκρα αρχίζει να επιτυγχάνεται και ο εγχώριος χειμερινός τουρισμός προσπαθεί να διαμορφώσει την ταυτότητα του, για να μπει στον ευρωπαϊκό ή και στον παγκόσμιο χάρτη των χειμερινών ταξιδιωτών.

Τα πωλητήρια στα μικρά ξενοδοχεία

Για την ακρίβεια, περίπου 200 μικρά ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, κυρίως οικογενειακού χαρακτήρα και δυναμικότητας 10 έως 20 κλινών, βρίσκονται αυτή την περίοδο προς πώληση σε δημοφιλείς ορεινούς και χειμερινούς προορισμούς της χώρας, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, σε ενημερωτική εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης.

Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 56% σε σχέση με πέρυσι, όπου περίπου 128 ξενοδοχειακές μονάδες τέτοιου τύπου της χώρας είχαν βάλει πωλητήριο, και πολλαπλάσιος έναντι του 2023, όπου αντίστοιχα διετίθεντο στην αγορά περί τις 80 μονάδες.

Η εφετινή λίστα δε, περιλαμβάνει 31 μονάδες στην Αράχωβα, 16 μονάδες στα Καλάβρυτα, 14 μικρά ξενοδοχεία στο Καρπενήσι, 24 την Πορταριά, 23 την Αρκαδία και άλλα 64 συνολικά την Ήπειρο. Αντίστοιχα στη Μακεδονία βρίσκονται προς πώληση 3 οικογενειακές μονάδες στην Ήπειρο, 15 στα Γρεβενά και ακόμα 6 στη Βέροια σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού δικτύου E-Real Estate.

Όλες οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις είναι μικρές μονάδες των 10, 20 ή και 30 δωματίων, ή boutique μονάδες 2 ή 3 κλειδιών, που λειτούργησαν επί χρόνια ως οικογενειακές, και πλέον αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο λειτουργικό κόστος, στις απαιτούμενες επενδύσεις αναβάθμισης, σε συνδυασμό με την περιορισμένη εποχική απόδοση τους.

Δεδομένης βέβαια της δημοφιλίας που γνωρίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές δεν προκύπτουν αποκλειστικά από την Ελλάδα. Το ενδιαφέρον σύμφωνα με τον κ. Μπάκα προέρχεται και από ξένους επενδυτές, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής χρήσης των ακινήτων, ώστε να μετατρέψουν τις μικρότερες μονάδες εξ αυτών σε κατοικίες.

Δελεαστική επενδυτική ευκαιρία αποτελεί και για επενδυτές από τρίτες χώρες καθώς διασφαλίζουν την απόκτηση βίζας με 400 ή και 250 χιλιάδες ευρώ έναντι των 800 χιλ. ευρώ που απαιτούνται για δημοφιλείς προορισμούς ή νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στους επενδυτές, αλλά επεκτείνεται και σε ομογενείς από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και και την Γερμανία, ειδικά στην περίπτωση μικρών μονάδων σε περιοχές όπως η Αρκαδία και το Καρπενήσι.

Ανάγκη αλλαγής μοντέλου στον χειμερινό τουρισμό

Όσο για την αύξηση των προς πώληση μονάδων υπογραμμίζει τα δομικά προβλήματα του χειμερινού τουρισμού τα οποία επισημαίνουν εδώ και χρόνια οι αρμόδιοι φορείς. Όπως έχει τονιστεί στο παρελθόν, από το 2010 έως και σήμερα τα ξενοδοχεία σε ορεινούς και ημιορεινούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας βρίσκονται σε κρίση, με αποτέλεσμα πολλά εξ αυτών να αναζητούν αγοραστή. Ο λόγος είναι ότι το εισόδημα των Ελλήνων τουριστών, που είναι σχεδόν οι αποκλειστικοί πελάτες του Σαββατοκύριακου, έχει συρρικνωθεί, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυξάνει ενώ διευρύνονται και οι επιλογές διαμονής μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε πλατφόρμες τύπου Airbnb.

Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή έχει πιέσει ακόμα περισσότερο την κερδοφορία των επιχειρήσεων καθώς οι χειμερινοί προορισμοί - ειδικά αυτοί που γειτνιάζουν με χιονοδρομικά κέντρα - αναμένουν το χιόνι για να δουλέψουν. Υπό αυτό το πρίσμα επιχειρηματίες και φορείς του κλάδου επισημαίνουν ότι ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού στην Ελλάδα έχει επιχειρηθεί πάνω σε λάθος μοντέλο, και πως τα βουνά θα πρέπει να αξιοποιηθούν για να αναπτυχθούν πάμπολλες δραστηριότητες, ικανές να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο και για τις ορεινές ξενοδοχειακές μονάδες. Ειδικά εφόσον μετά την πανδημία ο ορεινός τουρισμός στην Ευρώπη εμφανίζει σαφή σημάδια δυναμικής και η ζήτηση για ήπιες μορφές τουρισμού στη φύση και για αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας ενισχύεται.

Να θυμίσουμε ότι στους ημιορεινούς και ορεινούς προορισμούς της χώρας μας υπάρχουν περίπου 1.500 ξενοδοχειακές μονάδες, με το 30% αυτών να βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω, μικρά τα περισσότερα, δυναμικότητας 20 δωματίων το πολύ.

