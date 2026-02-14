Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες θα γλιτώσουν φόρο - Τα 4 «κλειδιά» για τα αφορολόγητα ενοίκια

Όλες οι προϋποθέσεις για την τριετή φοροαπαλλαγή μισθωμάτων. Τι ισχύει για όσους έριξαν στην αγορά κλειστά σπίτια και ακίνητα τύπου Airbnb.

Μόνο οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν δηλώσει εμπρόθεσμα στην ΑΑΔΕ τις κλειστές κατοικίες ή τα εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb «κλειδώνουν» φέτος την φοροαπαλλαγή για τα ενοίκια που εισέπραξαν το 2025 από τις κατοικίες που διέθεσαν για μακροχρόνια μίσθωση.

Όσοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα (μετά την 5η Δεκεμβρίου 2024) τις δηλώσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες αποδεικνύεται ότι τα ακίνητα ήταν κενά τα τρία προηγούμενα χρόνια δεν δικαιούνται το φορο-μπόνους ακόμη και αν πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Οι φορολογούμενοι που το 2025 έριξαν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες ή ακίνητα τύπου Airbnb δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο στην εφορία για τα ενοίκια που εισέπραξαν το περασμένο έτος για τις συγκεκριμένες κατοικίες.

Τα 5 «κλειδιά»

Αναλυτικά, όσοι άνοιξαν κλειστές κατοικίες ή μετέφεραν ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Για τους 36 πρώτους μήνες μετά από τον μήνα, κατά τον οποίο συνάπτεται η σχετική σύμβαση μίσθωσης, δεν φορολογείται το εισόδημα φυσικών προσώπων που προέρχεται από εκμίσθωση κατοικιών με εμβαδόν έως 120 τετραγωνικά μέτρα προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των δύο του μισθωτή, εφόσον:

- το εισόδημα προέρχεται από σύμβαση μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών που συνάπτεται μεταξύ της 8ης Σεπτεμβρίου 2024 και της 31ης Δεκεμβρίου 2026,

- η εκμισθούμενη κατοικία:

α) κατά τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη από το έτος σύναψης της σύμβασης μίσθωσης και, αν η μίσθωση έχει καταρτιστεί το 2024, κατά τα φορολογικά έτη 2022 και 2023, έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κενό ακίνητο (έντυπο Ε2) ή δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο ακίνητο ούτε ως κύρια ούτε δευτερεύουσα κατοικία του εκμισθωτή ούτε ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ούτε δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο (έντυπα Ε1 και Ε2) ή

β) κατά το εκάστοτε προηγούμενο της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης φορολογικό έτος έχει διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση, και οι συναφθείσες βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση, και

γ) ο εκμισθωτής δεν έχει υποβάλει στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για το ακίνητο κατά το έτος της μίσθωσης και έως την έναρξη αυτής ή για το ίδιο διάστημα έχει υποβάλει δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου.

2. Αν εντός των τριών ετών της μίσθωσης το ακίνητο:

- Κενωθεί, η απαλλαγή παύει να ισχύει από το φορολογικό έτος που αυτό κενώνεται. Η απαλλαγή συνεχίζει να ισχύει για το υπολειπόμενο διάστημα εφόσον το ακίνητο κενωθεί άπαξ και εκμισθωθεί εκ νέου με μακροχρόνια μίσθωση.

- Διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή παύει να ισχύει από το πρώτο έτος της μίσθωσης.

3. Η απαλλαγή ισχύει και εφόσον το ακίνητο, για το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις μισθώνεται τουλάχιστον για έξι συνεχόμενους μήνες σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και εφόσον δεν διατεθεί εντός των τριών ετών για βραχυχρόνια μίσθωση.

4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής αποδεικνύεται μόνο από εμπρόθεσμες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων και φορολογίας εισοδήματος και, ειδικά ως προς τα έτη 2022 και 2023, από δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως την 5η Δεκεμβρίου 2024.

5. Η προσαύξηση των τετραγωνικών μέτρων χορηγείται σύμφωνα με τα εξαρτώμενα τέκνα του μισθωτή κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης.