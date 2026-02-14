Διευρύνει το δίκτυό του ο Σκλαβενίτης – Νέο κατάστημα στη Γλυφάδα

Ενισχύει την παρουσία του στα νότια προάστια της Αθήνας ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Πώς προχωρούν οι επενδύσεις του ομίλου.

Πιστά ακολουθεί το φιλόδοξο αναπτυξιακό του πλάνο ο όμιλος Σκλαβενίτης, συνεχίζοντας την επέκτασή του σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, με πωλήσεις ρεκόρ ύψους 5,56 δισ. ευρώ το 2024, συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες για επέκταση του δικτύου καταστημάτων του, ενώ η ενίσχυση της παρουσίας του στην πρωτεύουσα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Νέο κατάστημα στη Γλυφάδα

Το πλέον πρόσφατο «βήμα» του ομίλου Σκλαβενίτης αφορά στην έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος στη Γλυφάδα, σε μια απόπειρα ισχυροποίησης του δικτύου του στα νότια προάστια της Αθήνας.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται επί των οδών Γρ. Λαμπράκη 46 και Αγ. Νικολάου 49, διαθέτει εκθεσιακούς χώρους περίπου 500 τ.μ. και απασχολεί 35 εργαζομένους.

Το επενδυτικό μπαράζ

Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Σκλαβενίτης προσεγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2026-2027, καθώς δρομολογεί σημαντικές επενδύσεις σε έργα και υποδομές και εστιάζει στην ίδρυση 15 νέων καταστημάτων, τις ανακαινίσεις 60 υφιστάμενων καταστημάτων, καθώς και στην τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων πώλησης (ταμπελάκια τιμών) στα καταστήματα.

Παράλληλα, δρομολογεί την ανέγερση ενός νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, 45.000 τ.μ., στη Φούσα, παραπλεύρως του Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου. Το νέο Κέντρο Διανομής αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία του εντός του 2027.

Την ίδια στιγμή, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, σε φάση κατασκευής βρίσκεται το Food Hall στον Ρέντη, το φιλόδοξο project του ομίλου Σκλαβενίτης που αφορά σε έναν πολυχώρο γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια, προκειμένου να είναι έτοιμο να λειτουργήσει στις αρχές του 2027. Το The FoodHall θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΠΙΤΣΟΣ στον Ρέντη (πλησίον συμβολής των Λεωφόρων Πέτρου Ράλλη και Κηφισού), θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ. και θα δέχεται πάνω από 20.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες καθημερινά. Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρόφιμο θα είναι ο μεγάλος «πρωταγωνιστής» του πολυχώρου. Θα υπάρχει μια υπεραγορά τροφίμων και περίπου 20 εστιατόρια γύρω γύρω, αλλά και ένα πρωτοποριακό project που θα αφορά στη στήριξη των μικρών παραγωγών. «Θα έχουμε μία αγορά μικρών παραγωγών. Θα υπάρχουν 8-10 περίπτερα τα οποία θα τα παρέχουμε δωρεάν σε μικρούς παραγωγούς που θα φέρνουν τα προϊόντα τους να τα εκθέσουν πρώτη φορά εκεί για να δουν και την απήχηση στον κόσμο. Όταν θα πετυχαίνει αυτό το προϊόν θα είναι ένα καλό τεστ για να έρχεται μετά στα ράφια των καταστημάτων μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την Σκλαβενίτης. Μια ελληνική εταιρεία πρέπει να υποστηρίξει την ελληνική παραγωγή», σχολίαζαν πρόσφατα πηγές με γνώση των διαδικασιών.

Αναφορικά δε με την αλυσίδα μαγειρευτού φαγητού «Σπιτική Κουζίνα» που εξαγόρασε το περασμένο καλοκαίρι, ο όμιλος Σκλαβενίτης εξετάζει το νέο concept που θα υιοθετήσει. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το δίκτυο των 20 και πλέον καταστημάτων της αλυσίδας έκλεισε στις 31 Οκτωβρίου 2025 προκειμένου να αναζητηθεί το νέο concept λειτουργίας του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα πρώτα πιλοτικά καταστήματα θα κάνουν την εμφάνισή τους στη λιανική μέσα στο 2026. Η απόφαση της Σκλαβενίτης να αποκτήσει την αλυσίδα δεν συνιστά μια τυχαία επιχειρηματική κίνηση. Αντίθετα μάλιστα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής την οποία έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια ο όμιλος Σκλαβενίτης με έμφαση στο μαγειρευτό, σπιτικό φαγητό, το οποίο προσφέρει μέσω του δικτύου καταστημάτων του. Με την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση ο market leader της αγοράς «μπαίνει» με ακόμη μεγαλύτερες αξιώσεις στη μαζική εστίαση και δη στο σπιτικό φαγητό, ανεβάζοντας στα ύψη τον ανταγωνισμό με τους έτερους «παίκτες» του κλάδου, καθώς αλλάζει στρατηγικά τους όρους του παιχνιδιού. Το φιλόδοξο πλάνο της Σκλαβενίτης στον χώρο του έτοιμου μαγειρευτού επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο project. Πρόκειται για τη νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που κατασκευάζει ο όμιλος Σκλαβενίτης στη Μαγούλα. Τη μονάδα παραγωγής κατασκευάζει η AVAX στους χώρους της Μανδράλ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη ΑΕ, στην απόκτηση των οποίων προχώρησε η Σκλαβενίτης τον Ιούλιο του 2024 μέσω της θυγατρικής της, της Γλάρος. Με το που αποκτήθηκε δε από τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο της χώρας η «ΜΑΝΔΡΑΛ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», μετονομάστηκε σε «ΑΥΡΑ Παραγωγή Γευμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με στόχο να δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων. Κατά τις πληροφορίες, η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων, όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της, αναμένεται να παράγει σε ημερήσια βάση έως και 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους, ενώ το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να σχεδιάζεται να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Η λειτουργία του εργοστασίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2026.