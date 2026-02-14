Leonardo Hotels: Νέα επένδυση 45 εκατ. ευρώ σε πεντάστερο στη Χαλκιδική και σχέδιο περαιτέρω επέκτασης το 2026

Τον Μάιο ανοίγει τις πύλες του το νέο πεντάστερο στην Χαλκιδική - Τα σχέδια για την επέκταση του χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα.

Το χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχείων της στην Ελλάδα ενισχύει η Leonardo Hotels & Resorts Mediteranean μέσω νέας επένδυσης ύψους 45 εκατ. ευρώ στην Χαλκιδική. Παράλληλα βέβαια, ποντάροντας στις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού συνεχίζει να βολιδισκοπεί νέες ευκαιρίες, με τα στελέχη της να δηλώνουν ότι σχετικές ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν και το πήχη να τοποθετείται στην προσθήκη ακόμα τριών μονάδων έως το τέλος του 2026.

Τον Μάιο κάνει εγκαίνια το Meravia στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Το νέο πεντάστερο που προστέθηκε στο χαρτοφυλάκιό της εταιρείας είναι το MERAVIA στην Χαλκιδική. Πρόκειται για ένα adults-only, παραθαλάσσιο resort στην Κασσάνδρα, το οποίο εξαγοράστηκε στις 15 Ιανουρίου και ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του την 1η Μαΐου. Το ξενοδοχείο θα ενταχθεί στη σειρά Leonardo Limited Edition, τη συλλογή ξενοδοχείων που προάγουν την αυθεντικότητά και τη στενή σύνδεση με τον τόπο όπου βρίσκονται. ».

«Η επέκταση της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στη Χαλκιδική αποτελεί ένα κομβικό σημείο για το πλάνο ανάπτυξής μας σε στρατηγικούς προορισμούς της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Ρόνι Αλόνι. «Με το MERAVIA, δεν ενισχύουμε απλώς το χαρτοφυλάκιο μας, αλλά ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για τη Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στη Βόρεια Ελλάδα» προσέθεσε, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αντικατοπτρίζει τόσο την εμπιστοσύνη της εταιρείας στη δυναμική της περιοχής όσο και τη δέσμευσή της για τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης».

Να θυμίσουμε ότι η εταιρεία είχε ανοίξει ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 το NYX Thessaloniki, στην Πλατεία Εμπορίου, το οποίο επιτυγχάνει να έχει πληρότητες της τάξης του 100% τα Σαββατοκύριακα.

Η νέα επιλογή διαμονής πολλών αστέρων που ετοιμάζεται, μέσω επένδυσης ύψους 45 εκατ. ευρώ, θα διαθέτει 188 δωμάτια, εκ των οποίων τα 34 είναι σουίτες με ιδιωτική πισίνα ενώ άλλα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό jacuzzi ή άμεση πρόσβαση σε swim-up pools. Παράλληλα η μονάδα προσφέρει και πολλαπλές επιλογές εμπειριών, καθώς εμπλουτίζεται με τέσσερα εστιατόρια και αντίστοιχο αριθμό μπαρ, μια infinity pool, μια ιδιωτική παραλία αλλά και spa & wellness centre, συνολικής έκτασης 600 τ.μ.

Πέρα από τους μεμονωμένους επισκέπτες το ξενοδοχείο επενδύει και σε events, προσφέροντας την δυνατότητα διοργάνωσης ιδιωτικών εκδηλώσεων και destination weddings, με παραθαλάσσιους χώρους που έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζουν την διακριτική πολυτέλεια με την αυθεντική μεσογειακή ατμόσφαιρα.

«Μετά την επιτυχημένη παρουσία μας στα resorts της Ρόδου και του Ναυπλίου, η διαδρομή μας βρίσκει τον επόμενο σταθμό της στη Χαλκιδική. Μεταφέρουμε όλη την τεχνογνωσία μας για να δημιουργήσουμε έναν νέο πόλο έλξης που αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία του ταξιδιώτη στην Ελλάδα και φιλοδοξούμε το MERAVIA να μην είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά συνειδητός τρόπος ζωής» επεσήμανε από πλευρά της η Sales & Marketing Director της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κα Άντρη Κλεάνθους – Δημοσθένους.

Τα δεδομένα άλλωστε είναι ενθαρρυντικά με τα στελέχη της εταιρείας να σημειώνουν ότι πέρα από τις υψηλές πληρότητες του NYX Thessaloniki και το NYX Esperia εμφάνισε αύξηση 8%. Σύμφωνα με τους ίδιους δε, η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας που μετρά ήδη 13 ξενοδοχεία στη χώρα μας δεν σταματά εκεί. Στα σχέδια είναι η επέκταση και σε άλλους προορισμούς καθώς και η ενίσχυση των υφιστάμενων, με τις ανακοινώσεις, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ιδίων, να εκτιμάται ότι δεν θα αργήσουν. Σημειωτέον ότι στόχος της Leonardo Hotels and Resorts είναι να φτάσει τα 16 ξενοδοχεία, από τα 13 που διαθέτει σήμερα, έως το τέλος του 2026.

Ποια είναι η Leonardo Hotels

Να θυμίσουμε ότι η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο το 2017, ακολουθώντας μια σταθερή και στρατηγικά σχεδιασμένη πορεία επενδύσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες με ξεκάθαρη ταυτότητα και σαφή τοποθέτηση στην αγορά. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει 13 ξενοδοχεία, 5 στην Ελλάδα και 8 στην Κύπρο.

Η εταιρεία αποτελεί μέρος του ομίλου LEONARDO HOTELS και ένα από τα πέντε επιμέρους τμήματά του. Το χαρτοφυλάκιο της LEONARDO HOTELS περιλαμβάνει έξι διακριτά brands, Leonardo Hotels, Leonardo Royal, Leonardo Boutique, Leonardo Limited Edition, MASTERS και το lifestyle brand NYX Hotels, προσφέροντας εμπειρίες φιλοξενίας σε 21 χώρες και περισσότερα από 300 ξενοδοχεία συνολικά στην Ευρώπη, το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

