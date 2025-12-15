Ρομπ Ράινερ: Ποιος ήταν ο σπουδαίος σκηνοθέτης που φέρεται να σκοτώθηκε από τον γιο του

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του είναι ο γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ.

Σοκ προκάλεσε στο Χόλιγουντ η διπλή δολοφονία, του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του είναι ο γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ.

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε αργά την Κυριακή ότι η Μισέλ και ο Ρομπ Ράιερ πέθαναν, χαρακτηρίζοντας την απώλεια ως «τραγική» και ζητώντας να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τους καθώς οι συγγενείς θρηνούν.

