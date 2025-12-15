Ειδήσεις | Διεθνή

Ρομπ Ράινερ: Ποιος ήταν ο σπουδαίος σκηνοθέτης που φέρεται να σκοτώθηκε από τον γιο του

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρομπ Ράινερ: Ποιος ήταν ο σπουδαίος σκηνοθέτης που φέρεται να σκοτώθηκε από τον γιο του
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του είναι ο γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ.

Σοκ προκάλεσε στο Χόλιγουντ η διπλή δολοφονία, του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του είναι ο γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ.

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε αργά την Κυριακή ότι η Μισέλ και ο Ρομπ Ράιερ πέθαναν, χαρακτηρίζοντας την απώλεια ως «τραγική» και ζητώντας να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τους καθώς οι συγγενείς θρηνούν.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας: Ποια επαγγέλματα καταργεί «αθόρυβα» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε εκκρεμότητα το αγροτικό - Πράσινες και γαλάζιες κουμπαριές - Στου Καραβίτη με Πιερρ

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ ερευνούν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ - Χάθηκαν 73,5 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider