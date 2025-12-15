Πολιτική | Διεθνή

Ρωσία: «Ακρογωνιαίος λίθος» των συνομιλιών για την ειρήνη, η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: «Ακρογωνιαίος λίθος» των συνομιλιών για την ειρήνη, η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ
Η Ρωσία αναμένει να ενημερωθεί από τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες που θα έχουν στο Βερολίνο Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα στις συνομιλίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και σημείωσε ότι υπόκειται σε ειδική συζήτηση.

«Φυσικά αυτό το θέμα αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους και φυσικά υπόκειται σε ειδική συζήτηση», δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία αναμένει να ενημερωθεί από τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες που θα έχουν στο Βερολίνο Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αναφορικά με ένα σχέδιο για τη διευθέτηση της κρίσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζητεί από την Ουκρανία να απαρνηθεί τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αλλά και να αποσύρει τα στρατεύματα της από το 10% της περιοχής του Ντονμπάς (επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) που εξακολουθεί να ελέγχει. Η Μόσχα απαιτεί επίσης η Ουκρανία να παραμείνει ουδέτερη και να μην επιτρέψει την ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στο έδαφός της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας: Ποια επαγγέλματα καταργεί «αθόρυβα» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε εκκρεμότητα το αγροτικό - Πράσινες και γαλάζιες κουμπαριές - Στου Καραβίτη με Πιερρ

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ ερευνούν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ - Χάθηκαν 73,5 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία

tags:
Ρωσία
ΝΑΤΟ
Ουκρανία
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider