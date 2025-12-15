Το εξώφυλλο του TIME με τους αρχιτέκτονες του ΑΙ και η ανάγκη ρυθμιστικού πλαισίου

Έντονες οι ομοιότητες με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή όπου κι εκεί υπάρχει επείγουσα ανάγκη αυστηρότερου πλαισίου-οι εξελίξεις της υπόθεσης στην Ελλάδα.

Στους αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) αφιερώνει το περιοδικό TIME το τεύχος του με τα πρόσωπα της χρονιάς, όπου η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται με σκαλωσιές σαν ένας ουρανοξύστης που χτίζεται στις ΗΠΑ και υψώνεται στον ουρανό, ενώ οι 8 αρχιτέκτονές της κάθονται σε μια σκαλωσιά, έχοντας σημειολογικά τον κόσμο στα πόδια τους.

Όπως αναφέρει το άρθρο, στο εμβληματικό τεύχος του περιοδικού TIME που κάθε χρόνο παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στη χρονιά που τελειώνει, για δεκαετίες η ανθρωπότητα προετοιμαζόταν για την άνοδο των σκεπτόμενων μηχανών.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



2025 was the year when artificial intelligence's full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.

For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the…

«Καθώς θαυμάζαμε την ικανότητά τους να νικούν πρωταθλητές στο σκάκι και να προβλέπουν πρωτεϊνικές δομές, απογοητευτήκαμε επίσης από την εγγενή τους μυστηριώδη φύση, για να μην αναφέρουμε τις απειλές για την ανθρώπινη υπόστασή μας» λέει το ρεπορτάζ. Οι ηγέτες που προσπαθούσαν να αναπτύξουν την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των Σαμ Άλτμαν και Έλον Μασκ που βρίσκονται στο εξώφυλλο του ΤΙΜΕ, καθισμένοι στη σκαλωσιά προειδοποίησαν ότι η επιδίωξη των δυνάμεών της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να δημιουργήσει απρόβλεπτη καταστροφή.

Φέτος, η συζήτηση σχετικά με τον τρόπο υπεύθυνης χρήσης του ΑΙ έδωσε τη θέση της σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. «Κάθε βιομηχανία χρειάζεται το AI, κάθε εταιρεία το χρησιμοποιεί και κάθε έθνος πρέπει να το κατασκευάσει», είπε ο Jen-Hsun (Jensen) Huang, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, μιλώντας πριν από λίγες εβδομάδες στο TIME σε μια συνέντευξη, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι η Nvidia, η πρώτη εταιρεία 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στον κόσμο, είχε για άλλη μια φορά καταρρίψει τις προσδοκίες κερδών της Wall Street.

«Αυτή είναι η τεχνολογία με τη μεγαλύτερη επίδραση της εποχής μας» τόνισε ο Huang. Το ChatGPT της OpenAI, το οποίο κατά την κυκλοφορία του ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εφαρμογή καταναλωτών όλων των εποχών, έχει ξεπεράσει τα 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πανταχού παρούσα, βοηθά τους επιστήμονες εργαστηρίου, λύνει τις απορίες εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά, αλλά δημιουργεί και viral τραγούδια αντικαθιστώντας τους τραγουδιστές, απειλεί να αντικαταστήσει ηθοποιούς σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές και να καταργήσει αρκετά επαγγέλματα, ενώ ωθεί τις εταιρείες να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους.

Μηνύσεις κατά των chatbox για παρακινούμενες αυτοκτονίες και δολοφονίες

Την ίδια ώρα στις ΗΠΑ κατατίθεται 3η κατά σειρά μήνυση στο Chat GPT για «υποβοήθηση» (αυτή τη φορά) σε φόνο και αυτοκτονία, αναδεικνύοντας το υφιστάμενο κενό αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές ΑΙ. Έχουν προηγηθεί δύο οικογένειες, που κατέθεσαν μήνυση στην OPEN AI, με την κατηγορία πως το Chat GPT ενθάρρυνε τα παιδιά τους να αυτοκτονήσουν. Το 3ο και πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά τον 56χρονο Stein-Erik Soelberg, με ιστορικό ψυχικής αστάθειας, ο οποίος δολοφόνησε τη μητέρα του, Suzanne Adams και μετά έδωσε τέλος στη ζωή του στο σπίτι τους στο Γκρίνουιτς, στο Κονέκτικατ, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Ο Soelberg, βετεράνος της τεχνολογικής βιομηχανίας με ιστορικό ψυχικής αστάθειας, φέρεται ότι είχε στραφεί στον ψηφιακό βοηθό ChatGPT για συμβουλές. Σύμφωνα με αναφορές της εφημερίδας Wall Street Journal, οι συνομιλίες του με το chatbox που έχουν βρεθεί και αναλύονται διεξοδικά από τα δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία διατηρούσε ο φερόμενος δράστης και αυτόχειρας, φέρονται να ενίσχυσαν τις παρανοϊκές του θεωρίες, πως η μητέρα του τον κατασκόπευε.

Οι σοκαριστικές ομοιότητες με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τον Δανό δότη με το ογκογονίδιο

Η αλματώδης πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας επιβάλλει τη δημιουργία αυστηρών κανονιστικών πλαισίων, όπως απέδειξε πριν λίγες ημέρες και η σοκαριστική ιστορία με τον Δανό δότη σπέρματος, που χρησιμοποιήθηκε σε κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ανά την Ευρώπη, για τη σύλληψη 197 παιδιών. Όπως ήδη γνωρίζουμε στην Ελλάδα γεννήθηκαν 18 παιδιά, σε 11 οικογένειες με την χρήση του συγκεκριμένου σπέρματος και το ογκογονίδιο TP53, που σχετίζεται με το σπάνιο σύνδρομο Li Fraumeni και τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παιδιατρικών καρκίνων έχει εντοπιστεί σε 4 παιδιά εντός των συνόρων. Δυστυχώς το ένα έχει ήδη πεθάνει από καρκίνο, το δεύτερο (αδελφάκι το παιδιού που πέθανε) νοσεί και βρίσκεται υπό θεραπεία, ενώ τα άλλα δύο παιδιά που φέρουν το ογκογονίδιο TP53 βρίσκονται υπό παρακολούθηση για το ενδεχόμενο να εμφανίσουν καρκίνο.

Αναφερόμενος στην απώλεια του παιδιού, στην Ελλάδα ο καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Αντώνης Καττάμης δήλωσε ότι ο μικρός ασθενής που κατέληξε ήταν μεταξύ 5-10 χρονών και 2 χρόνια μετά τον θάνατό του εμφάνισε ογκολογικό νόσημα και το δεύτερο αδελφάκι του.

Ο μικρός ασθενής βρίσκεται σε φάση θεραπείας και σαφώς όπως για όλα τα παιδιά που έχουν καρκίνο, ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά σίγουρα είναι μια δύσκολη περίπτωση, όπως επεσήμανε ο Αντώνης Καττάμης, ο οποίος δίνει καθημερινά τέτοιες μάχες στο Ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων - Ελπίδα. Ο καθηγητής διευκρινίζει πως το σύνδρομο Li Fraumeni συνδέεται με την εμφάνιση όλων των τύπων καρκίνου από λευχαιμία, λέμφωμα και σαρκώματα, μέχρι όγκους στον εγκέφαλο, καρκίνο του παγκρέατος και καρκίνο του μαστού. Δυστυχώς, όπως διευκρινίζει ο καθηγητής παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας Αντώνης Καττάμης, οι ασθενείς που εμφανίζουν το σύνδρομο έχουν 90% έως και 100% πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο.

Από τους γιατρούς, που εργάζονται στον τομέα των παιδιατρικών καρκίνων, ξετυλίχθηκε άλλωστε το κουβάρι που οδήγησε στην σοκαριστική ανακάλυψη για το σπέρμα του δανού δότη, καθώς είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο πως 1 στα 10 παιδιά που εμφανίζει καρκίνο έχει κάποιο προδιαθεσικό γονίδιο. Έτσι εντοπίστηκαν στην Ευρώπη τα πρώτα παιδιά με περίεργη μετάλλαξη στο TP53 γονίδιο, με τους επιστήμονες να ανταλλάσσουν πληροφορίες στα ογκολογικά συνέδρια και να διαπιστώνουν πως οι μικροί ασθενείς ήταν όλοι τους παιδιά προερχόμενα από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με δωρεά σπέρματος.

Στη συνέχεια εντοπίστηκε το πρόβλημα στον δότη (της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Σπέρματος) με κωδική ονομασία «7069 Kjeld», ο οποίος ήταν φορέας της καρκινογόνου μετάλλαξης στο γονίδιο ΤΡ53. Το γεγονός πως τα παλαιότερα χρόνια δεν υπήρχε αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ούτε Μητρώα δοτών γενετικού υλικού, σε συνδυασμό με την έλλειψη περιορισμών για το πόσες φορές θα χρησιμοποιηθεί το σπέρμα ενός δότη, οδήγησε στο να γεννηθούν 197 παιδιά, τα οποία ενδεχομένως φέρουν το ένοχο ογκογονίδιο.

Στην Ελλάδα το σπέρμα ενός δότη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 12 εξωσωματικές, αλλά το γεγονός πως κάθε Ευρωπαϊκή χώρα έχει δικούς της κανόνες που δεν συνάδουν με των άλλων χωρών, δυσκολεύει τον έλεγχο. Στο μεταξύ η Δανία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε πρωταθλήτρια χώρα στην δωρεά σπέρματος (στην Ευρώπη και παγκοσμίως), καθώς φαίνεται εξαιρετικά ελκυστική η προοπτική να αποκτήσει ένα ζευγάρι με εξωσωματική γονιμοποίηση παιδί με ξανθά μαλλιά και ανοιχτόχρωμα (γαλανά) μάτια...