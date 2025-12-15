Σάντσεθ: Θέλει να «ενισχύσει» τις σχέσεις Ισπανίας - Χιλής μετά την εκλογή ακροδεξιού προέδρου

«Η Χιλή είναι μια αγαπητή χώρα στους Ισπανούς και στρατηγικός εταίρος για την Ευρώπη με την οποία θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να ενισχύουμε τις σχέσεις μας».

Ο Ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα ότι «συγχαίρει» τον ακροδεξιό ηγέτη Χοσέ Αντόνιο Καστ ο οποίος εξελέγη νέος πρόεδρος της Χιλής, εκφράζοντας τη βούλησή του να «ενισχύσει» τις διμερείς σχέσεις Μαδρίτης-Σαντιάγο.

«Η Χιλή είναι μια αγαπητή χώρα στους Ισπανούς και στρατηγικός εταίρος για την Ευρώπη με την οποία θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να ενισχύουμε τις σχέσεις μας», δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Σε ανακοίνωσή του το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει από την πλευρά του ότι θέλει να «εργαστεί σε στενή συνεργασία» με τον Χοσέ Αντόνιο Καστ και να «ενισχύσει τη φιλία μεταξύ των λαών μας και τη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας, για το καλό των πολιτών μας και την ευημερία του ιβηροαμερικανικού χώρου».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε επίσης τα «συγχαρητήριά» του στον Χοσέ Αντόνιο Καστ, προσθέτοντας πως «ελπίζει ότι οι δύο χώρες μας θα συνεχίσουν την εργασία τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις και να εμβαθύνουν τις σχέσεις μας».

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία προκειμένου να «ευχαριστήσει» τον απερχόμενο αριστερό πρόεδρο Γκάμπριελ Μπόριτς «για την αποτελεσματική εργασία που επιτύχαμε μαζί τα τελευταία χρόνια στην υπηρεσία της Γαλλίας και της Χιλής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ