Δίκη Χρυσής Αυγής: «Βίαιη οργάνωση με φυλετικό μίσος» λέει η εισαγγελέας

Με στόχο να καταδείξει το φυλετικό, ιδεολογικό υπόβαθρο της εγκληματικής οργάνωσης, η κ. Στεφανάτου περιέγραψε λεπτομερώς όλες τις βίαιες ενέργειες της Χρυσής Αυγής.

Για δεύτερη ημέρα η Εισαγγελέας της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κυριακή Στεφανάτου συνεχίζει την σφοδρότατη αποδόμηση του «κόμματος Χρυσή Αυγή», αναδεικνύοντας μία σκληρή, ρατσιστική με φυλετικό μίσος εγκληματική οργάνωση με άγριες επιθέσεις κατά αντιπάλων και κυρίως κατά των ανθρώπων που αποκαλούσε «κατσαρίδες».

Η Εισαγγελέας είπε πως «Χρησιμοποιούσαν τους θεσμούς της Δημοκρατίας για να πετύχουν τους σκοπούς τους», ενώ κατά την αγόρευσή της ξεδιπλώνει το φυλετικό μίσος της Χρυσής Αυγής παραθέτοντας λόγια στελεχών της για τους μετανάστες: «όταν έχεις κατσαρίδες στο σπίτι, τις καθαρίζεις, τις πατάς».

Με στόχο να καταδείξει το φυλετικό, ιδεολογικό υπόβαθρο της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η κ. Στεφανάτου περιέγραψε λεπτομερώς όλες τις βίαιες ενέργειες της Χρυσής Αυγής.

Όπως ανέλυσε, είχε το ίδιο modus operandi κάθε επίθεση ομάδων μελών της Χρυσής Αυγής, αλλά εμφανίζεται και η ίδια απαράλλακτη στάση άρνησης όσων εμπλεκόμενων σε αυτές, βρίσκονταν ενώπιον των Αρχών.

«Το modus operandi είχε τα ίδια χαρακτηριστικά. Η πράξη κάθε φορά ήταν προσχεδιασμένη. Οι δράστες έρχονται και φεύγουν συντεταγμένα. Έχουν σαφή στόχευση και κυρίως δηλώνουν την πολιτική τους ταυτότητα. Είναι τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Σε όλες τις επιθέσεις τους οι κατηγορούμενοι συστηνόταν. Έπρεπε να αναδειχθεί η άσκηση της βίας της Χρυσής Αυγής. Δεν την έκρυβαν, έπρεπε να φανεί. Αυτή ήταν η δύναμη της» ανέφερε.

Στο κεφάλαιο της επίθεσης Τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής στο σπίτι των Αιγυπτίων αλιεργατών στο Ικόνιο Περάματος, τον Ιούνιο του 2012, η εισαγγελική λειτουργός προκειμένου να καταδείξει την ανθρωποκτόνο πρόθεση των κατηγορούμενων τόνισε ότι «οφείλεται καθαρά σε θαύμα και στην γερή του κράση λόγω του νεαρού της ηλικίας του, ότι γλίτωσε την ζωή του το θύμα, ο Αμπουζίντ Εμπάραγκ».

Η κ. Στεφανάτου ανέλυσε με κάθε λεπτομέρεια τους ισχυρισμούς των πέντε κατηγορουμένων και τη «σθεναρή τους άρνηση» ότι συμμετείχαν στην άγρια επίθεση κατά των Αιγυπτίων ψαράδων, παρά την αναγνώρισή τους από μάρτυρες αλλά και τα θύματα.

«Οι κατηγορούμενοι ευελπιστούν ότι το δικαστήριο δεν έχει διαβάσει. Αρνούνται. Δεν είμαι εγώ στην φωτογραφία!

Η επιτομή της στρεψοδικίας. Είναι αυτός ο λόγος που αυτή η δίκη δεν έχει τελειώσει τόσα χρόνια» ανέφερε, σχολιάζοντας ότι η άρνηση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά ήταν η «σύσταση προς τα μέλη».

Επίσης, τόνισε: «Η Χρυσή Αυγή αρνήθηκε ότι έχει σχέση με το περιστατικό και κατά την συνήθη πρακτική της, το συγκάλυψε. Ουδείς διαγράφηκε. Αντίθετα, ο Αναστάσιος Πανταζής που συμμετείχε στην επίθεση κατά των αλιεργατών, μετά από λίγο καιρό συμμετείχε και στην επίθεση κατά των αφισοκολλητών του ΠΑΜΕ. Τότε ανέβηκε ιεραρχικά. Έγινε επικεφαλής Περάματος. Αυτό δηλώνει ότι η επίθεση είχε την πλήρη έγκριση της ηγεσίας. Ο Πανταζής επιβραβεύτηκε από την ηγεσία. Αυτά έβλεπε και ο Ρουπακιάς και σου λέει “γιατί όχι και εγώ; Όσο λιγότερες αναστολές έχεις τόσο ανεβαίνεις στην ιεραρχία. Να ανέβω και εγώ”. Αυτό όπλισε το χέρι του».

Σχολιάζοντας τις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής σε βάρος μεταναστών σε παζάρια και λαϊκές, η Εισαγγελέας είπε πως η στάση του Νίκου Μιχαλολιάκου όχι μόνο αποδοκιμαστική δεν ήταν, αλλά αντίθετα, οι πρωταγωνιστές τους επιβραβεύτηκαν. «Ο Μιχαλολιάκος έλεγε: “Μας λένε για τον έλεγχο σε λάθρο αραπάδες, κάτι για αντιποίηση αρχής, που δεν ισχύει γιατί το έχουμε ψάξει νομικά”. Κριτήριο σε αυτές τις επιθέσεις ήταν το ρατσιστικό μίσος και το ιδεολογικό υπόβαθρο» τόνισε η κ. Στεφανάτου.

Για τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν τον Ιανουάριο 2013, υπόθεση που έχει κριθεί στην Δικαιοσύνη, η κ. Στεφανάτου τόνισε ότι οι δύο καταδικασμένοι «μας έλεγαν ότι δεν επρόκειτο για ρατσιστικό έγκλημα. Τους έβριζε το θύμα είπαν, κάτι που δεν αποδείχθηκε ποτέ. Το κίνητρο τους ήταν το φυλετικό μίσος.

Η ενέργεια τους δεν ήταν τυχαία αλλά στα πλαίσια δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε ως κυρίαρχη κι απόλυτη την ιδέα της φυλής,την ιδέα του αίματος που εναντιώνεται στην ομάδα των “υπάνθρωπων”. Χωρίς κανέναν λόγο και αιτία, απέναντι σε έναν μόνο άοπλο μετανάστη, διέπραξαν το έγκλημα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κυκλοφορούσαν, κινούμενοι από φυλετικό μίσος στην Αθήνα, χωρίς πινακίδες, ψάχνοντας να πραγματώσουν το ζητούμενο της Χρυσής Αυγής: Να στραφούν σε βάρος μεταναστών συμμορφωμένοι στις παροτρύνσεις του αρχηγού και υψηλόβαθμων μελών της οργάνωσης, βουλευτών και άλλων».

Η αγόρευση συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ