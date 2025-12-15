Πολιτική | Διεθνή

ΗΠΑ: Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Λωρίδα της Γάζας / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η ενημέρωση των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ έγινε μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν σήμερα τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας μέσω βιντεοδιάσκεψης, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νέλ Μπαρό δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως είχε προτείνει στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας να ενημερώσουν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου τους υπουργούς Εξωτερικών στη διάρκεια του συμβουλίου ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας: Ποια επαγγέλματα καταργεί «αθόρυβα» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε εκκρεμότητα το αγροτικό - Πράσινες και γαλάζιες κουμπαριές - Στου Καραβίτη με Πιερρ

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ ερευνούν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ - Χάθηκαν 73,5 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γάζα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider