Καϊράτ - Ολυμπιακός: Τι να κάνετε στην Αστάνα, τη φουτουριστική πρωτεύουσα του Καζακστάν

Ένας μικρός ταξιδιωτικός οδηγός για την Αστάνα όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας Καϊράτ-Ολυμπιακός.

Ο Oλυμπιακός θα ταξιδέψει στη μακρινή Αστάνα του Καζακστάν για την αναμέτρηση απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι (9/12), για την 6η αγωνιστική του UEFA Champions League. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η πόλη αυτή, μέχρι το 1997 που έγινε πρωτεύουσα, ήταν απλώς ένα χωριό στη μέση του πουθενά. Σήμερα, η Αστάνα είναι μια υπερσύγχρονη πόλη (σχεδιασμένη από τον διάσημο Ιάπωνα αρχιτέκτονα Κίσο Κουροκάβα) με εκκεντρική αρχιτεκτονική και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πρωτεύουσες στον κόσμο. Για όσους ταξιδέψουν μέχρι εκεί για τον αγώνα, το Travelgo.gr ετοίμασε έναν οδηγό με τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να δει κανείς στη φουτουριστική πρωτεύουσα του Καζακστάν.

Διαβάστε το άρθρο στο travelgo.gr