Δέκα προορισμοί στην Ευρώπη ακόμη και για τριήμερο το φθινόπωρο

Το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε, έχετε σκεφτεί, όμως, ότι το φθινόπωρο είναι ίσως η καλύτερη εποχή για μια απόδραση στην Ευρώπη; Ο δροσερός καιρός είναι ιδανικός για περιηγήσεις, ενώ τα τοπία αποκτούν μια ιδιαίτερη γοητεία με τα ζεστά χρώματα της εποχής.

Από την Ιταλία μέχρι την Πορτογαλία, το Travelgo.gr σας προτείνει 10 φθινοπωρινά ταξίδια στην Ευρώπη, έστω και για ένα τριήμερο. Δείτε αναλυτικά εδώ.