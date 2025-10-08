Τουρισμός

Conde Nast Traveller: Ελληνικό το καλύτερο νησί της Ευρώπης για το 2025

Newsroom
Το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό περιοδικό στον κόσμο δημοσίευσε τις λίστες του με τα βραβεία Readers' Choice Awards, τα οποία αναδεικνύουν τις καλύτερες ταξιδιωτικές επιλογές της χρονιάς βάσει ψηφοφορίας των αναγνωστών του.

Οι ταξιδιώτες ψήφισαν, μεταξύ άλλων, τα αγαπημένα τους νησιά σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τους τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τη φυσική ομορφιά, τις παραλίες, το φαγητό και τη φιλοξενία των ντόπιων.

Νάξος
Νησιά

