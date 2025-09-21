Τουρισμός

Φθινόπωρο στην Ευρώπη: 5 απροσδόκητοι προορισμοί στη φύση θα σας μαγέψουν

Newsroom
Φθινόπωρο στην Ευρώπη: 5 απροσδόκητοι προορισμοί στη φύση θα σας μαγέψουν
Από το Βαχάου στην Αυστρία μέχρι τους Δολομίτες στην Ιταλία, πάρτε χαρτί, μολύβι και σημειώστε τους προορισμούς που θα μπουν αυτομάτως στη wishlist σας.

Αν για ένα πράγμα είμαστε τυχεροί όσοι ζούμε στην Ελλάδα, είναι ξεκάθαρα ο ηλιόλουστος καιρός. Το 80% - αν όχι 90% - του χρόνου έχει ήλιο, γεγονός που μας επηρεάζει θετικά σε πολλές και διαφορετικές φάσεις της ζωής μας. Αν, τώρα, ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που λατρεύουν το φθινόπωρο, ίσως να αργήσετε (και φέτος) να το χαρείτε, αφού οι θερμοκρασίες κινούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα και τον Οκτώβρη. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η υπόλοιπη Ευρώπη έχει αρχίσει να φοράει τα φθινοπωρινά της, με τη φύση να αποκτά σιγά - σιγά τα χρώματα της εποχής. Ποιος, λοιπόν, θα μπορούσε να αντισταθεί σε ένα ακόμα ταξίδι;

Ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι ιδανική επιλογή για να εξερευνήσετε κάποια ευρωπαϊκή πόλη, συνδυάζοντας τουρισμό και αναψυχή. Σε περίπτωση που θέλετε να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα και να επισκεφτείτε όχι τόσο διαδεδομένους, μεν, υπέροχους, δε, προορισμούς, βρίσκεσαι στο καταλληλότερο άρθρο.

Η Ευρώπη, από τη μια πλευρά της έως την άλλη, είναι γεμάτη «διαμαντάκια», που αποκλείεται να μην σας εντυπωσιάσουν. Από το Βαχάου στην Αυστρία μέχρι τους Δολομίτες στην Ιταλία, πάρτε χαρτί, μολύβι και σημειώστε τους προορισμούς που θα μπουν αυτομάτως στη wishlist σας.

