Τουρισμός: Πόλος έλξης για τις αεροπορικές η Θεσσαλονίκη

Σε city break προορισμό μετατρέπεται η Θεσσαλονίκη κεντρίζοντας το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων αερομεταφορέων. Οι νέες απευθείας συνδέσεις και η άνοδος της επιβατικής κίνησης στην πόλη.

Δυναμικά στον χάρτη του «city break» τουρισμού, με αρωγό τον καθιερωμένο θεσμό της ΔΕΘ, αλλά και σε αυτόν του τουρισμού αναψυχής, λόγω και της γειτνίασής της με προσκείμενους παραθεριστικούς προορισμούς όπως η Χαλκιδική και η Κατερίνη, μπαίνει η Θεσσαλονίκη. Η επένδυση των τελευταίων χρόνων στην κρουαζιέρα έχει συστήσει την πόλη σε πολυάριθμους επισκέπτες που επιστρέφουν σε αυτή, γεγονός που σε συνδυασμό με την βελτίωση των υποδομών αλλά και την τουριστική «άνοιξη» που βιώνει εν γενεί η χώρα, ωθεί όλο και περισσότερους αερομεταφορείς να ποντάρουν στις δυνητικές τουριστικές προοπτικές της.

Ενδεικτικά της δυναμικής του τουρισμού της συμπρωτεύουσας είναι τα στοιχεία του πρώτου επταμήνου του 2025. Βάσει αυτών οι αεροπορικές αφίξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία κατέγραψαν αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2024, φθάνοντας τα 4,37 εκατ. επιβάτες, εκ των οποίων 1,42 εκατ. ήταν εγχώριοι και 2,94 εκατ. διεθνείς.

Εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει και στην διεύρυνση των αεροπορικών συνδέσεων, η οποία παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και αφορά τόσο στο εσωτερικό όσο και σε δημοφιλείς προορισμούς του εξωτερικού.

Ποντάρει στην Θεσσαλονίκη η Aegean

Τον δρόμο για τις προοπτικές ανόδου του τουρισμού στην Θεσσαλονίκη έδειξε ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, Aegean, η οποία προχώρησε πρόσφατα στην έναρξη δύο νέων απευθείας δρομολογίων προς τη Σμύρνη και τη Σύρο.

Με τη προσθήκη των δύο αυτών νέων συνδέσεων, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025, ο αερομεταφορέας συνδέει τη Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 20 προορισμούς εξωτερικού και 17 εσωτερικού, προσφέροντας συνολικά 3,3 εκατομμύρια θέσεις από τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η απόφαση να επενδύσει στον δημοφιλή προορισμό της Βόρειας Ελλάδας ελήφθη χάρη και στις καλές επιδόσεις του 2024. Να θυμίσουμε ότι κατά το προηγούμενο έτος η επιβατική κίνηση στην Θεσσαλονίκη ήταν αυξημένη, με την Aegean να μεταφέρει από και προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης συνολικά περισσότερους από 2,7 εκατ. επιβάτες, αυξημένους κατά 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Οι 1,1 εκατ. εξ αυτών διακινήθηκαν με διεθνείς πτήσεις, καταγράφοντας αύξηση 8% στο δίκτυο εξωτερικού.

Οι πρόσφατες απευθείας συνδέσεις με πόλεις του εξωτερικού

Πέρα από την Aegean βέβαια, νέες απευθείας πτήσεις εγκαινίασε προσφάτως και ο αερομεταφορέας SkyUp Airlines, με ουκρανικές ρίζες. Η εταιρεία συνδέει την Θεσσαλονίκη με το Κινσινάου της Μολδαβίας επιδιώκοντας να εξυπηρετήσει κυρίως τις ταξιδιωτικές ανάγκες πολλών Ουκρανών που μένουν πλέον στη γειτονική χώρα, προς την Ελλάδα, αλλά και των Ουκρανών που μένουν στη χώρα μας.

Την άνοδο της δημοφιλίας της πόλης ως city break προορισμού δείχνει να θέλει να αξιοποιήσει και η Transavia η οποία ανακοίνωσε την διεύρυνση των συνδέσεών της με την Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια του χειμώνα. Η θυγατρική του Ομίλου Air France, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό των διαθέσιμων θέσεων προς τη Θεσσαλονίκη, κίνηση που χαρακτηρίστηκε στρατηγική από τους φορείς της αγοράς καθώς για πρώτη φορά γαλλική αεροπορική εταιρεία προσθέτει δύο εβδομαδιαίες πτήσεις κατά τη χειμερινή σεζόν. Οι πτήσεις θα εκτελούνται από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, συμπληρώνοντας το υπάρχον θερινό της πρόγραμμα με πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη συμπρωτεύουσα.Για το 2025, η διαθεσιμότητα των θέσεων αγγίζει τις 1.387.460, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 3,32% σε σχέση με το 2024.

Το περιφερειακό αεροδρόμιο με την μεγαλύτερη άνοδο

Πλέον, όπως προκύπτει από τον ιστότοπο του αεροδρομίου Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη συνδέεται απευθείας με 34 χώρες. Μεταξύ των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport μάλιστα, το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι και φέτος αυτό που καταγράφει την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση επισκεπτών, 7,3% από Ιανουάριο έως Ιούλιο - όταν η αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση, με αύξηση 5,5% έναντι του 2024, ανήκει στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Το τελευταίο ωστόσο υποδέχεται αριθμητικά τον μικρότερο αριθμό επισκεπτών μεταξύ των 14 αεροδρομίων της Fraport (162.304 επισκέπτες ενατι 4.369.697 επισκεπτών του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης).

Οι προοπτικές για την συνέχεια παραμένουν ευοίωνες αν σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με έρευνα της GBR Consulting, το 94% των επισκεπτών θα πρότεινε τη Θεσσαλονίκη, ενώ το 92% δηλώνει ότι θα επιστρέψει σε αυτή σε κάποια μελλοντική επίσκεψη.