Ισραήλ: Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ μετά από νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, όπου ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή.

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, όπου ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή, αφού ο ισραηλινός στρατός ανέφερε εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν μέχρι την Ιερουσαλήμ, περίπου 70 χιλιόμετρα από το Τελ Αβίβ. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από δύο τοποθεσίες στη μητροπολιτική περιοχή του Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.

